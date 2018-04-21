Футбол в мировой столице убийств. История жизни после смерти из Мексики
ФК «Бравос» вернул радость и надежду в город Хуарес на границе Мексики и США.
ФК «Бравос» вернул радость и надежду в город Хуарес на границе Мексики и США.
СЬЮДАД ХУАРЕС
В 1848 году, по завершении
Близость к американским соседям сыграла решающую роль в судьбе последнего. К середине ХХ века Хуарес существенно развился и разбогател благодаря торговле с США и индустрии азартных игр и развлечений, но как только в Мексике появились первые наркокартели, а пограничная зона между Хуаресом и
ФК «ИНДИОС»
«Матчи “Индиос” были двумя часами спокойствия, когда ты забывал обо всем. Когда не происходило ничего страшного. Когда никого не убивали», — признаются болельщики «Индейцев». Впрочем, футбол все же не смог остаться в стороне от окружающего ужаса. Однажды — в том же 2010-м — на стадионе в Хуаресе обнаружили отрезанную голову полицейского — остальные части его изувеченного тела были найдены позже в реке
«Индейцы» были молодой и яркой командой — появившись на свет в 2005 году и начав с самых низов, уже через три сезона они добрались до высшего дивизиона Мексики. Путевка в элиту была добыта после выездной победы над «Леоном», и болельщики решили отпраздновать знаковое событие, встретив «Индиос» в аэропорту. Все бы ничего, вот только среди горожан прошел слух, что вечером ожидаются очередные бандитские разборки и на улицах будет стрельба. Но футбольная радость оказалась сильнее страха — болельщики окружили здание аэропорта и прилегающие улицы в ожидании команды. В тот вечер был только праздник и не было жертв.
К сожалению, проблемы с финансированием, кадровые сложности и вообще весь окружающий ад не добавляли стабильности в клубную жизнь. В роковом 2010 году «Индиос» не мог победить на протяжении 27 матчей подряд, установив национальный антирекорд, и в результате вернулся в первый дивизион. А еще через год перестал существовать вовсе — и Хуарес потерял свою единственную отдушину.
«После этого на несколько лет на город опустилась дикая тоска —
На несколько лет Хуарес превратился в город-призрак; там не происходило ничего, кроме регулярных вспышек агрессии между воюющими кланами. В 2012 году, когда «Индиос» уже исчез с футбольной карты Мексики, члены «Картеля» собрались перед стадионом, попросили пропустить их на трибуны и 90 минут пели песни и аплодировали в пустоту, словно на поле были их любимцы. Это было грустное время — следующий повод для радости у фанатов появился только в 2015-м.
АЛЕХАНДРА ДЕ ЛА ВЕГА
Все стало налаживаться, когда за дело взялась Алехандра де ла Вега, дочь пивного магната из Хуареса и жена
В 2015-м небольшой круг местных бизнесменов, который возглавила де ла Вега, принял решение о создании в Хуаресе новой футбольной команды. «Мы думали, что можно сделать, чтобы остановить насилие? Решили взять пример с городов вроде Палермо (Италия) и Медельина (Колумбия), в которых футбол стал одним из действенных средств борьбы с окружающей жестокостью, — рассказывала после де ла Вега. — Знаете, когда мне стало
ФК «БРАВОС»
Скорости создания нового клуба стоило только позавидовать. Всего за шесть недель было выбрано название, разработан дизайн формы, проведен косметический ремонт стадиона «Индиос», но самое главное — набран и укомплектован состав команды. Это была сложнейшая задача — уговорить людей из мира спорта приехать в город с такой дурной славой. Мигель Фуэнтес, первый тренер вновь образованного клуба, вспоминал: «Когда мне сказали, что меня зовут в Хуарес, я подумал, что отправляюсь в Ирак». Новичкам, выбранным на драфте мексиканской лиги в Канкуне, устраивали экскурсии по школам и больницам, чтобы показать единое для всех желание покончить с общей бедой. Часто тревогу побеждал финансовый фактор — прибавки к зарплатам игроков, существенные на уровне страны, были дополнительным стимулом.
Де ла Веге, первой в Мексике
Вопросы у фанатов — особенно, у «Картеля», — вызвала и новая расцветка формы: зеленая, с большой буквой «Х» через всю грудь. С «Х» все было понятно — это отсылка к огромному монументу, посвященному мексиканской самобытности, который в 2013 году был установлен на границе с США на берегу
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
Успех «Бравос» был сродни метеориту. Всего через полгода после создания дерзкий новичок уверенно прошел по Апертуре-2015 — футбольный чемпионат во втором мексиканском дивизионе проводится в два круга (Апертура и Клаусура), победители которых сражаются за выход в примеру — и добрался до финала турнира, где обыграл одного из старейших клубов страны, «Атланте», незадолго до этого отметившего свое столетие. Хуарес несколько месяцев бурлил и мечтал о возвращении в элиту мексиканского футбола, но, к сожалению, «Бравос» не хватило опыта — чемпионом Клаусуры-2016 стала «Некакса», которая в двух матчах не оставила «храбрецам» шанса и отправилась на повышение.
И все же этот всплеск жизни смог вернуть улыбки на улицы Хуареса. Одним футболом насилие не победить — конечно, преступления все еще совершаются и редко раскрываются, но их число несравнимо с тем, что было здесь 6−8 лет назад. «Бравос» все еще играет во втором дивизионе, но 20-тысячный стадион «Олимпико Бенито Хуарес» через выходные заполняется под завязку: билеты недорогие, да и клуб много делает для того, чтобы привлекать не только мексиканских болельщиков — на бесплатном автобусе, идущем от границы, сюда приезжают и американцы из
Жители Хуареса счастливы, что их город теперь все чаще появляется в сводках спортивных, а не криминальных новостей. Страх забывается и остается в прошлом: «Здесь мы пережили войну — и надеемся, что она больше никогда сюда не вернется».