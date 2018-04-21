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20:11 (мск), источник: Р-Спорт

«Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой»

«Валенсия» разошлась миром с «Сельтой» в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, состоявшаяся в Виго, завершилась со счетом 1:1. Сантьяго Мина вывел гостей вперед на 59-й минуте, Максимилиано Гомес восстановил равновесие на 63-й.

«Валенсия», в активе которой 66 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры, «Сельта» (45) идет 10-й.

Сельта 1:1
Первый тайм: 0:0
Валенсия
21.04.2018, 17:15 основной раунд: 34-й тур Balaidos
Главные тренеры
Хуан Карлос Унсуэ Марселино Гарсия Тораль
Голы
63′ Макси Гомес (Д. Васс) 7
22 Санти Мина (Гонсалу Гедеш) 59′
Составы
Серхио Альварес 1
Уго Мальо 2
Густаво Даниэль Кабраль 22
Станислав Лоботка 14
Руис Хосабед Санчес 16
Даниэль Васс 18
Брайс Мендес 26
Макси Гомес 7
43′ 72′ Серхио Гомес 20
Пабло Эрнандес 8
20′ Факундо Ронкалья 24
Андреу Фонтас 3
81′ Пионе Систо 11
Эмре Мор 21
13 Норберту Мурара Нету
3 Рубен Везу 62′
5 Габриэл Паулиста
26 Тони Лато
24 Эсекиэль Гарай 90′
11 Андреас Перейра
16 Жоффре Кондогбья
18 Карлос Солер
19 Морено Родриго
7 Гонсалу Гедеш 78′
33 Ферран Торрес
22 Санти Мина 85′
8 Лусиано Вьетто
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 7
4 Угловые 3
14 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
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