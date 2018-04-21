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«Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой»
«Валенсия» разошлась миром с «Сельтой» в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Валенсия» разошлась миром с «Сельтой» в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Виго, завершилась со счетом 1:1. Сантьяго Мина вывел гостей вперед на 59-й минуте, Максимилиано Гомес восстановил равновесие на 63-й.
«Валенсия», в активе которой 66 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры, «Сельта» (45) идет 10-й.
|Хуан Карлос Унсуэ
|Марселино Гарсия Тораль
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|17
|3
|Удары в створ
|7
|4
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)