Футболисты «Слуцка» и минского «Динамо» победили в матчах чемпионата Беларуси
21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня стартовал 4-й тур, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня стартовал 4-й тур, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче игрового дня футболисты «Слуцка» разгромили в гостях дебютанта элитного дивизиона минский «Луч» со счетом 3:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Евгений Шикавка.
Во втором поединке столичное «Динамо» принимало гостей из «Гомеля» и добилось победы 2:1.
Позже в Жодино местный «Торпедо-БелАЗ» сыграет с футболистами «Минска».
В воскресенье, 22 апреля, состоятся еще три матча: «Торпедо» (Минск) — «Неман» (Гродно), «Ислочь» (Минский район) — «Городея», «Динамо» (Брест) — «Смолевичи». Программа 3-го тура завершится 23 апреля двумя встречами: «Днепр» (Могилев) — «Шахтер» (Солигорск), «Витебск» — БАТЭ (Борисов).