Футболисты «Слуцка» и минского «Динамо» победили в матчах чемпионата Беларуси

В первом матче игрового дня футболисты «Слуцка» разгромили в гостях дебютанта элитного дивизиона минский «Луч» со счетом 3:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Евгений Шикавка.

Во втором поединке столичное «Динамо» принимало гостей из «Гомеля» и добилось победы 2:1.

Позже в Жодино местный «Торпедо-БелАЗ» сыграет с футболистами «Минска».