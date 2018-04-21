Спор лидеров. Превью к матчам шестого тура КПЛ
Центральный матч тура состоится в Шымкенте.
Центральный матч тура состоится в Шымкенте.
В воскресенье, 22 апреля, пройдут игры шестого тура чемпионата Казахстана по футболу. В центральном матче встретятся бронзовый призер прошлого сезона «Ордабасы» и четырехкратный чемпион страны «Астана». Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Футбол.
22 апреля (воскресенье)
«Ордабасы» — «Астана»
Шымкентцы провально отыграли лишь последний тур, когда в гостях к неожиданности всех оказались биты «Акжайыком» (1:4). На своем поле южане вовсе не проигрывали. Поэтому интересно посмотреть их схватку с северянами, подходящими к предстоящему поединку не в лучшем настроении в результате раннего вылета из розыгрыша Кубка страны. Потерпеть второе поражение кряду в сезоне будет слишком для чемпиона, в связи с чем подопечные Григория Бабаяна постараются удержать лидерство в
В личных встречах преимущество принадлежит «Астане», одержавшей 18 побед в 29 матчах при четырех ничьих и семи поражениях с разницей мячей в свою пользу 46−27. Ей принадлежит и самая крупная виктория со счетом 5:0 (2014).
«Жетысу» — «Иртыш»
Обе команды выступают ни шатко, ни валко. Следовательно, непросто определить явного фаворита. У павлодарцев к тому же самая пропускаемая в чемпионате команда, в пассиве которой девять мячей. При этом талдыкорганцам предоставляется прекрасная возможность сравняться с гостями по набранным очкам. Семиреченцы с четырьмя баллами занимают девятое место, тогда как «Иртыш» с семью очками располагается на седьмой строчке.
Ранее соперники провели 42 встречи, в девяти из них удачливыми оказывались футболисты «Жетысу» при семи ничьих и 26 поражениях с разницей мячей 38−72. Кроме того, талдыкорганцы дважды терпели горькие неудачи — 1:6 (1999) и 2:7 (2003).
«Кайрат» — «Кайсар»
Несмотря на то, что кызылординцы пока не знают побед в чемпионате и занимают предпоследнее 11-е место, встреча обещает быть интересной
Прежде между командами было проведено 46 игр, 24 из них завершились в пользу «Кайрата» при 13 ничьих и девяти поражениях с разницей мячей 65−34. В 1993 году алматинцы отпраздновали самую крупную викторию над «Кайсаром» — 8:0.
«Тобол» — «Акжайык»
Еще одна интересная игра. Костанайцы, похоже, обретают вкус к игре и победам, неслучайно же идут вторыми в
Личные взаимоотношения не совсем удачно складывались для «Акжайыка», всего шесть побед при двух ничьих и 15 поражениях с разницей мячей 14−50. Ну, а в 2004 году потерпел от «Тобола» самое унизительное и крупное поражение со счетом 0:9.
«Шахтер» — «Актобе»
На сегодняшний день карагандинцы выглядят убедительнее актюбинцев. Даже можно рискнуть поставить на победу «горняков». Разве что феерии голов ждать не приходится, очень мало забивают команды. В первых пяти турах провели всего девять мячей на двоих. Что касается обороны, у «Шахтера» она выглядит более надежной — четыре пропущенных гола против семи «красно-белых».
В предыдущих 58 играх 16 раз выигрывали футболисты «Шахтера» при 17 ничьих и 25 поражениях с разницей мячей 49−63.
«Кызыл-Жар СК» — «Атырау»
В прошлом туре петропавловцы прервали безвыигрышную серию из четырех матчей. В воскресенье постараются закрепить успех и этим самым немного подправить свое турнирное положение, сейчас они только десятые. «Нефтяникам» пока не доводилось выигрывать, хотя в последней игре с «Шахтером» впервые не проиграли с началом сезона. С той поры новоявленный тренер «Атырау» Адриан Сосновский имел возможность поближе познакомиться с командой, а потому она должна еще лучше выглядеть. Во всяком случае гостям предстоит играть с равным по силам соперником, а это хорошая возможность пополнить свой скудный очковый багаж.
В статистике личных встреч перевес имеет «Атырау», в 18 матчах «нефтяники» оказывались сильнее в девяти случаях при пяти ничьих и четырех поражениях с разницей мячей 23−15.