Спор лидеров. Превью к матчам шестого тура КПЛ

В воскресенье, 22 апреля, пройдут игры шестого тура чемпионата Казахстана по футболу. В центральном матче встретятся бронзовый призер прошлого сезона «Ордабасы» и четырехкратный чемпион страны «Астана». Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Футбол. Премьер-лига. Тур 6

22 апреля (воскресенье)

«Ордабасы» — «Астана»

Шымкентцы провально отыграли лишь последний тур, когда в гостях к неожиданности всех оказались биты «Акжайыком» (1:4). На своем поле южане вовсе не проигрывали. Поэтому интересно посмотреть их схватку с северянами, подходящими к предстоящему поединку не в лучшем настроении в результате раннего вылета из розыгрыша Кубка страны. Потерпеть второе поражение кряду в сезоне будет слишком для чемпиона, в связи с чем подопечные Григория Бабаяна постараются удержать лидерство в премьер-лиге, тем более кубковую игру с «Махтааралом» пропускали все ведущие футболисты. Сейчас астанчане всего на один балл опережают идущего на третьем месте «Ордабасы».

В личных встречах преимущество принадлежит «Астане», одержавшей 18 побед в 29 матчах при четырех ничьих и семи поражениях с разницей мячей в свою пользу 46−27. Ей принадлежит и самая крупная виктория со счетом 5:0 (2014).

«Жетысу» — «Иртыш»

Обе команды выступают ни шатко, ни валко. Следовательно, непросто определить явного фаворита. У павлодарцев к тому же самая пропускаемая в чемпионате команда, в пассиве которой девять мячей. При этом талдыкорганцам предоставляется прекрасная возможность сравняться с гостями по набранным очкам. Семиреченцы с четырьмя баллами занимают девятое место, тогда как «Иртыш» с семью очками располагается на седьмой строчке.

Ранее соперники провели 42 встречи, в девяти из них удачливыми оказывались футболисты «Жетысу» при семи ничьих и 26 поражениях с разницей мячей 38−72. Кроме того, талдыкорганцы дважды терпели горькие неудачи — 1:6 (1999) и 2:7 (2003).

«Кайрат» — «Кайсар»

Несмотря на то, что кызылординцы пока не знают побед в чемпионате и занимают предпоследнее 11-е место, встреча обещает быть интересной из-за их приверженности к комбинационному стилю игры. Словом, есть надежда увидеть в исполнении сторон умный футбол без излишней силовой борьбы. Другое дело, что футболисты Стойчо Младенова столкнутся с серьезной оппозицией, как-никак «Кайрат» — один из ведущих клубов, не собирающийся оступаться на своем поле. Гостям должно неимоверно повезти, чтобы добиться хотя бы ничейного результата.

Прежде между командами было проведено 46 игр, 24 из них завершились в пользу «Кайрата» при 13 ничьих и девяти поражениях с разницей мячей 65−34. В 1993 году алматинцы отпраздновали самую крупную викторию над «Кайсаром» — 8:0.

«Тобол» — «Акжайык»

Еще одна интересная игра. Костанайцы, похоже, обретают вкус к игре и победам, неслучайно же идут вторыми в премьер-лиге. Долго ли продержатся в тройке — тяжело спрогнозировать, но к этой игре подходят в ранге одного из лидеров. В то же время общекомандный класс позволяет им рассчитывать на три очка. Но не станем недооценивать уральцев, тем более в текущем сезоне они оставили не у дел такие клубы, как «Иртыш» (1:0) и «Ордабасы» (4:1). Правда, эти победы пришлись на домашние матчи, тогда как на выезде «Акжайык» не проиграл только «Кайсару» (1:1). Удастся гостям выстоять и в этот раз, завоюют еще больше симпатий.

Личные взаимоотношения не совсем удачно складывались для «Акжайыка», всего шесть побед при двух ничьих и 15 поражениях с разницей мячей 14−50. Ну, а в 2004 году потерпел от «Тобола» самое унизительное и крупное поражение со счетом 0:9.

«Шахтер» — «Актобе»

На сегодняшний день карагандинцы выглядят убедительнее актюбинцев. Даже можно рискнуть поставить на победу «горняков». Разве что феерии голов ждать не приходится, очень мало забивают команды. В первых пяти турах провели всего девять мячей на двоих. Что касается обороны, у «Шахтера» она выглядит более надежной — четыре пропущенных гола против семи «красно-белых».

В предыдущих 58 играх 16 раз выигрывали футболисты «Шахтера» при 17 ничьих и 25 поражениях с разницей мячей 49−63.

«Кызыл-Жар СК» — «Атырау»

В прошлом туре петропавловцы прервали безвыигрышную серию из четырех матчей. В воскресенье постараются закрепить успех и этим самым немного подправить свое турнирное положение, сейчас они только десятые. «Нефтяникам» пока не доводилось выигрывать, хотя в последней игре с «Шахтером» впервые не проиграли с началом сезона. С той поры новоявленный тренер «Атырау» Адриан Сосновский имел возможность поближе познакомиться с командой, а потому она должна еще лучше выглядеть. Во всяком случае гостям предстоит играть с равным по силам соперником, а это хорошая возможность пополнить свой скудный очковый багаж.