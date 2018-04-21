СМИ: отставка Венгера из «Арсенала» не носила добровольный характер

В пятницу 68-летний Венгер объявил об уходе с поста главного тренера «Арсенала» по окончании текущего сезона после почти 22 лет работы с командой.
По данным издания, крупнейший акционер клуба американец Стэн Кронке утратил доверие к французскому тренеру. Контракт Венгера истекал в 2019 году. Руководство согласилось заплатить специалисту компенсацию в 11 млн фунтов за досрочное расторжение договора.
Под руководством Венгера «Арсенал» три раза становился чемпионом Англии и семь раз — обладателем Кубка страны. «Арсенал» в сезоне-2002/03 стал чемпионом Англии, не проиграв ни одного матча, всего лондонский клуб не проигрывал 49 матчей подряд.