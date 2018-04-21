СМИ: отставка Венгера из «Арсенала» не носила добровольный характер

Источник: AFP 2018

В пятницу 68-летний Венгер объявил об уходе с поста главного тренера «Арсенала» по окончании текущего сезона после почти 22 лет работы с командой.

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По данным издания, крупнейший акционер клуба американец Стэн Кронке утратил доверие к французскому тренеру. Контракт Венгера истекал в 2019 году. Руководство согласилось заплатить специалисту компенсацию в 11 млн фунтов за досрочное расторжение договора.