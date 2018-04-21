Назван преемник Венгера в «Арсенале»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МИД ФРГ прокомментировал найденные в Сирии контейнеры с хлором
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
14:00
Енисей
Томь
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар
Хетафе
Футбол. Зарубежный
14:30
Вест Бромвич Альбион
Ливерпуль
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Олимпиец
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Рома
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Ростов
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-96
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Гамбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Вердер
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
17:00
Ротор-Волгоград
Луч-Энергия
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д
Ворскла
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель
Лилль
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Байер
Футбол. Первый дивизион
21:00
Балтика
Химки
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Анже
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Беневенто
Футбол. Зарубежный
20.04
Дижон2
Лион5
Футбол. Зарубежный
20.04
Леганес0
Депортиво0
Все события
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Венгер в «Зените». Это реально?
«Рубин» Бердыева сыграет с «Ростовом» Карпина в матче РФПЛ
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
30Миранчуки, Фарфан, стандарты. Как «Локо» разбил «Динамо»
10:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван преемник Венгера в «Арсенале»

Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Луис Энрике планирует возглавить лондонский «Арсенал» после отставки Арсена Венгера. Об этом сообщает The Independent.

Источник: Reuters

По информации издания, испанский тренер состоит в хороших отношениях со спортивным директором лондонской команды, ранее работавшим с каталонцами. Единственной проблемой назначения Энрике называются высокие финансовые требования специалиста. Испанец хочет получать в команде не меньше Венгера.

20 апреля Венгер объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Француз работал главным тренером «канониров» с 1996 года. Под руководством Венгера «Арсенал» трижды становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Энрике возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 год. С ним команда дважды выигрывала чемпионат Испании, трижды — Кубок Испании и один раз — Лигу чемпионов.

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 15-летняя Загитова рассказала о личной жизни
Российский хоккеист забросил шайбу с отрицательного угла. Видео
Венгер в «Зените». Это реально?
«Рубин» Бердыева сыграет с «Ростовом» Карпина в матче РФПЛ
СМИ рассказали о судьбе Венгера после ухода из «Арсенала»
Дзюба готов отдать 5 млн рублей за участие в матче с «Зенитом»
Фетисов: Если это Знарок обиделся, он не прав
Российские теннисистки сыграют с Латвией в матче Кубка Федерации
Новости
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь