Назван преемник Венгера в «Арсенале»

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По информации издания, испанский тренер состоит в хороших отношениях со спортивным директором лондонской команды, ранее работавшим с каталонцами. Единственной проблемой назначения Энрике называются высокие финансовые требования специалиста. Испанец хочет получать в команде не меньше Венгера.

20 апреля Венгер объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Француз работал главным тренером «канониров» с 1996 года. Под руководством Венгера «Арсенал» трижды становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.