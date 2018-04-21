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01:44 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Венгер намерен остаться в футболе после ухода из «Арсенала»

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Французский специалист Арсен Венгер намерен остаться в футболе после ухода с поста главного тренера лондонского «Арсенала», сообщает Goal.com.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что Венгер откажется от тренерской работы и продолжит работу в одной из сборных или спортивным директором в неназванном клубе.

По информации газеты L’Equipe, французский «Пари Сен-Жермен» готов предложить 68-летнему Венгеру должность генерального директора.

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Венгер вступил в должность главного тренера «Арсенала» осенью 1996 года. Француз привел «канониров» к трем титулам чемпионов Англии, семи победам в Кубке Англии, выиграл семь Суперкубков Англии, вывел команду в финал Лиги чемпионов в 2006 году. Венгер, который трижды признавался тренером сезона в премьер-лиге, является членом ордена Британской империи и Почетного легиона. В прошлом году он обновил рекорд по числу матчей у руля клуба премьер-лиги в игре с «Вест Бромвичем», которая стала для него 811-й в качестве главного тренера «Арсенала».

Ранее специалист также возглавлял французский «Нанси» (1984−1987 годы), «Монако» (1987−1994) и японский клуб «Нагоя Грампус» (1995−1996).

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