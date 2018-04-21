СМИ: Венгер намерен остаться в футболе после ухода из «Арсенала»

Сообщается, что Венгер откажется от тренерской работы и продолжит работу в одной из сборных или спортивным директором в неназванном клубе.

Венгер вступил в должность главного тренера «Арсенала» осенью 1996 года. Француз привел «канониров» к трем титулам чемпионов Англии, семи победам в Кубке Англии, выиграл семь Суперкубков Англии, вывел команду в финал Лиги чемпионов в 2006 году. Венгер, который трижды признавался тренером сезона в премьер-лиге, является членом ордена Британской империи и Почетного легиона. В прошлом году он обновил рекорд по числу матчей у руля клуба премьер-лиги в игре с «Вест Бромвичем», которая стала для него 811-й в качестве главного тренера «Арсенала».