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Президент лиги 1: В контракте Неймара с «ПСЖ» нет пункта об отступных
Дидье Жюллиот, глава французской лиги 1, рассказал о соглашении бразильского форварда Неймара с «Пари Сен-Жермен».
Дидье Жюллиот, глава французской лиги 1, рассказал о соглашении бразильского форварда Неймара с «Пари Сен-Жермен».
«В его договоре, который зарегистрирован в лиге 1 и является официальным, нет опции о сумме отступных. К тому же, это запрещено правилами нашего чемпионата», — приводит слова Жюллиота Marca.
Напомним, Неймар перебрался в Париж летом 2017 года из «Барселоны» за 222 млн евро.
По данным СМИ, игрок хочет покинуть команду. В его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».
По другим сведениям, Неймар связался с руководством каталонского клуба и сообщил о желании вернуться.