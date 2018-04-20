Президент лиги 1: В контракте Неймара с «ПСЖ» нет пункта об отступных

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«В его договоре, который зарегистрирован в лиге 1 и является официальным, нет опции о сумме отступных. К тому же, это запрещено правилами нашего чемпионата», — приводит слова Жюллиота Marca.

Напомним, Неймар перебрался в Париж летом 2017 года из «Барселоны» за 222 млн евро.

По данным СМИ, игрок хочет покинуть команду. В его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».