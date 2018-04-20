Двукратный олимпийский чемпион и один из лучших защитников в истории Вячеслав Фетисов 20 апреля отмечает 60-летие.
Неймар сделал татуировку со своей мамой
Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар показал свою новую татуировку.
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Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар показал свою новую татуировку.
На руке футболиста появилось изображение его мамы. Неймар подписал фотографию: «Люблю тебя, Надин Гонсалвеш». Напомним, нападающий восстанавливается от травмы ноги в Бразилии. Неймар рассчитывает сыграть за «ПСЖ» в мае и поехать на чемпионат мира в Россию.