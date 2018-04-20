Неймар сделал татуировку со своей мамой

На руке футболиста появилось изображение его мамы. Неймар подписал фотографию: «Люблю тебя, Надин Гонсалвеш». Напомним, нападающий восстанавливается от травмы ноги в Бразилии. Неймар рассчитывает сыграть за «ПСЖ» в мае и поехать на чемпионат мира в Россию.