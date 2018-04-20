Букмекеры назвали основных кандидатов на пост главного тренера «Арсенала»

По их мнению, больше всего шансов на то, чтобы занять вакантный пост, — у экс-тренера «Реал Мадрида» и «Баварии» Карло Анчелотти и экс-тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель. Коэффициент их «победы» — 4.00. Также в числе возможных претендентов — главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лев (4,50).
Среди вероятных кандидатов также присутствуют тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и даже бывший футболист «Арсенала» Тьери Анри.
Французский наставник Арсен Венгер возглавляет «Арсенал» на протяжении 22 лет — с 1996 года. Под его руководством лондонская команда трижды становилась чемпионом Англии, по 7 раз выигрывала Кубок и Суперкубок страны.