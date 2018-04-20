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19:54 (мск), источник: Газета.Ру

Букмекеры назвали основных кандидатов на пост главного тренера «Арсенала»

Аналитики букмекерской компании bwin Россия назвали основных претендентов на должность главного тренера лондонского «Арсенала», которые должны заменить уходящего по окончании сезона Арсена Венгера.

Источник: Reuters

По их мнению, больше всего шансов на то, чтобы занять вакантный пост, — у экс-тренера «Реал Мадрида» и «Баварии» Карло Анчелотти и экс-тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель. Коэффициент их «победы» — 4.00. Также в числе возможных претендентов — главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лев (4,50).

Среди вероятных кандидатов также присутствуют тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и даже бывший футболист «Арсенала» Тьери Анри.

Французский наставник Арсен Венгер возглавляет «Арсенал» на протяжении 22 лет — с 1996 года. Под его руководством лондонская команда трижды становилась чемпионом Англии, по 7 раз выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

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