Букмекеры назвали основных кандидатов на пост главного тренера «Арсенала»

По их мнению, больше всего шансов на то, чтобы занять вакантный пост, — у экс-тренера «Реал Мадрида» и «Баварии» Карло Анчелотти и экс-тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель. Коэффициент их «победы» — 4.00. Также в числе возможных претендентов — главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лев (4,50).