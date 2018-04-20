Аршавин: Такого футбольного тренера, как Арсен Венгер, в мире больше нет

В пятницу Венгер объявил об уходе с поста главного тренера «Арсенала» по окончании сезона-2017/18 после почти 22 лет работы с командой. Аршавин играл под руководством француза в лондонском клубе с 2009 по 2013 год.

«Уход Арсена Венгера из “Арсенала” я воспринял нормально, — сказал Аршавин. — Думаю, что он своей карьерой и своим служением этому клубу заслужил право принять решение самому, когда посчитал нужным. Он мне запомнился умным, тактичным, спокойным и рассудительным: первое из воспоминаний, которое приходит на ум, — когда я готовился выйти на замену, стоял в шапке, а он с меня ее сдернул. Вообще Венгер такой один, другого такого нет и с таким специалистом мне поработать уже не удастся».