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19:57 (мск), источник: ТАСС

Аршавин: Такого футбольного тренера, как Арсен Венгер, в мире больше нет

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин считает главного тренера команды Арсена Венгера умным, тактичным и рассудительным специалистом. Слова российского игрока предоставила ТАСС пресс-служба казахстанского «Кайрата», за который сейчас выступает форвард.

Источник: Reuters

В пятницу Венгер объявил об уходе с поста главного тренера «Арсенала» по окончании сезона-2017/18 после почти 22 лет работы с командой. Аршавин играл под руководством француза в лондонском клубе с 2009 по 2013 год.

«Уход Арсена Венгера из “Арсенала” я воспринял нормально, — сказал Аршавин. — Думаю, что он своей карьерой и своим служением этому клубу заслужил право принять решение самому, когда посчитал нужным. Он мне запомнился умным, тактичным, спокойным и рассудительным: первое из воспоминаний, которое приходит на ум, — когда я готовился выйти на замену, стоял в шапке, а он с меня ее сдернул. Вообще Венгер такой один, другого такого нет и с таким специалистом мне поработать уже не удастся».

Венгер трижды признавался тренером сезона в Английской премьер-лиге, четырежды — тренером года в Европе. Международная федерация футбольной истории и статистики в 2010 году назвала его лучшим тренером первого десятилетия 21-го века. Ранее он был включен в Зал славы английского футбола.

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