«От бутылочки я бы не отказался»: история Брайана Клафа

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Английскому тренеру Брайану Клафу удавалось невозможное: наставник доводил команды из низших дивизионов — «Дерби Каунти» и «Ноттингем Форест» — до побед в премьер-лиге и европейских титулов. При этом англичанин много пил, не стеснялся в выражениях и дрался с болельщиками. «Лента.ру» — об истории талантливого дебошира.

Бил, бью и буду бить

Футболисты «Ноттингем Форест» вылетели в Глазго. Им предстоял ответный матч 1/8 финала Кубка УЕФА против шотландского «Селтика». Первая встреча завершилась безголевой ничьей, и игроки волновались перед выездным матчем. Сойдя с трапа самолета, команда ждала указаний главного тренера. Однако вместо поездки на базу, Брайан Клаф предложил игрокам отправиться в бар. За ночь до матча футболисты пропили все, что имели, и Клаф просил наливать команде в долг, который он повесил на якобы друга, тренера команды соперника Дэвида Хея.

«Ноттингем», несмотря на попойку, а возможно и благодаря ей, в итоге выиграл серию и прошел дальше в турнире сезона-1982/83. На пресс-конференции Клаф заметил: «Если бы Кубок чемпионов был для выпивки, мы бы постоянно его брали».

Для Брайана подобные ситуации были типичными. Британский журналист вспоминал, как однажды тренер позвал его пропустить по бокалу шампанского — в итоге «бокал» растянулся на 36 часов непрекращающегося возлияния. А футболист Тедди Шерингем рассказывал, что однажды по ошибке выпил содержимое стакана Клафа — и чуть не умер на месте. Даже в пьянстве Брайан умудрился стать чемпионом: он установил рекорд по скоростному поглощению пива — две пинты (около 1,2 литра) за 10 секунд.

Брайан с детства слыл бунтарем. Он родился в промышленном Мидлсбро и был шестым из девяти детей в семье закоренелых футбольных болельщиков. Родители работали на кондитерской фабрике и, уставая после тяжелого дня, отдыхали за просмотром матчей и походами на стадион. Брайан наблюдал, как отец с друзьями переживает за любимую команду, и сам заразился этой болезнью.

Хотя Брайан неплохо учился, школа не увлекла мальчика. Уже в 15 лет он бросил учебу и стал играть за местную команду «Биллингем Синтония». Оттуда его позвали выступать за профессиональный клуб «Мидлсбро», однако пришлось немного подождать — Клафа забрали в армию. Находясь на службе, Брайан умудрялся сбегать из части, чтобы посмотреть матчи родной команды.

После двух лет муштры Клаф все-таки начал выступать за «Мидлсбро». Сначала игра у форварда не клеилась, но привыкнув к одноклубникам, Брайан стал лидером команды. За шесть лет футболист забил 197 мячей в 213 матчах и стал любимцем болельщиков. Однако нападающему надоело прозябать в клубе-середняке, и Клаф попросил руководство найти ему вариант посолиднее.

Покупатели не заставили себя ждать, и в 1961-м Клаф перешел в «Сандерленд». Форвард ввел в правило забивать по мячу в каждом матче и стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Футболист установил рекорд АПЛ, который держится до сих пор, — забил 251 мяч в 274 матчах.

Брайана ждала бы большая карьера, но агрессивное желание атаковать всегда и везде помешало форварду бить рекорды дальше: он столкнулся с вратарем соперника, с хрустом ударился коленом о плечо голкипера и порвал крестообразные связки. Через два года он попытался вернуться в футбол, однако, сыграв пару матчей, 29-летний Клаф понял, что с профессиональным спортом ему придется закончить.

Я — лучший тренер

Футбол для Клафа был главной радостью в жизни, о чем Брайан неоднократно заявлял в интервью: «Многие говорят, что футбол — это вопрос жизни и смерти. Это полная ерунда. Футбол гораздо важнее», — поэтому бывший центрфорвард начал тренерскую карьеру. В 1965 году Клаф возглавил команду четвертого дивизиона «Хартлпул Юнайтед» и стал самым молодым специалистом футбольной лиги. И хотя больших достижений с командой Брайан не заимел, там он встретил Питера Тейлора, главного помощника и советника на многие дальнейшие годы.

Через пару лет работы в клубе-любителе Клаф уговорил Тейлора покинуть «Хартлпул» и попробовать возглавить команду покруче. Тренерский дуэт перешел в клуб второго дивизиона «Дерби Каунти». Футболисты и болельщики с недоверием отнеслись к человеку, который до этого тренировал по сути дворовую команду. Особенно фанатов напрягали напыщенные заявления Брайана.

Брайан Клаф в 1970 году | Источник: Reuters

«Я дерзок, высокомерен, возмутителен, несговорчив, напыщен и прямолинеен. И я — лучший тренер мира на данный момент», — говорил Клаф о себе, еще не выиграв ни одного титула.

Однако победы не заставили себя ждать — через год команда под его руководством стала победителем второго дивизиона и впервые за 10 лет вновь вышла в АПЛ. Еще через два года, как и знакомый каждому футбольному болельщику «Лестер» Клаудио Раньери, взяла и выиграла чемпионат, оставив позади «Ливерпуль» и «Лидс». «Дерби» впервые в истории, а клуб был основан еще в XIX веке, выиграл национальное первенство. Дальше — больше. Команда-середняк вышла в полуфинал Кубка европейских чемпионов и вполне могла рассчитывать на титул, однако уступила титану 1970-х, грозному «Ювентусу», в котором тогда выступал небезызвестный в России Фабио Капелло.

После неудачи в еврокубках у тренера и руководства возникли конфликты. И хотя болельщики и футболисты поддерживали наставника, Клаф разорвал отношения с несговорчивыми боссами и вместе с помощником ушел искать новую команду.

Это провал

Пока Клаф сидел без работы, от" Лидс Юнайтед", в то время дважды завоевавшей Кубок Ярмарок (предшественник Кубка УЕФА — прим. «Ленты.ру»), ушел в сборную тренер Дон Реви. Руководство «павлинов» решило пригласить Клафа, и Брайан, несмотря на уговоры помощника Тейлора не делать этого, принял предложение.

Однако Тейлор оказался прав: стиль «Лидса» был противопоказан прямолинейной натуре Клафа. Бывший наставник «павлинов» считал, что для победы хороши все средства, не стеснялся подкупать судей, закрывал глаза на грубость и симуляции подопечных на поле. Багаж, оставленный предшественником, не нравился Клафу, и он намеревался сравнять его с землей.

Во время первой встречи с игроками Брайан заявил, что клуб может выбросить медали в мусорное ведро, потому что они были завоеваны нечестно. После подобного приветствия футболисты тренера невзлюбили и стали просить руководство о его увольнении.

Клаф продержался в команде 44 дня, стойко противостоял натиску игроков и руководства, но не сломил их напора. В шести матчах «Лидс» выиграли лишь однажды, и тренер покинул команду. Спустя 40 лет об этом, самом бесславном эпизоде карьеры Клафа, британцы снимут фильм «Проклятый Юнайтед», почему-то оставив за кадром главные успехи тренера.

В Шервудском лесу

А триумфов после «Лидса» у Клафа было немало. Брайан не сидел сложа руки и нашел себе новую команду-ноунейм — «Ноттингем Форест». Клуб два года плелся в середине турнирной таблицы второго дивизиона и не претендовал на победы. Клаф сначала вывел команду в высший дивизион, а затем сделал дебютанта АПЛ чемпионом. Болельщики рыдали от счастья.

Чемпионство было только началом. В сезоне-1978/79 команда, выиграв первенство на родине, попадает в Кубок европейских чемпионов. Никто не ждет от клуба побед, однако «Ноттингем» в первом отборочном раунде обыгрывает «Ливерпуль». Победы сыпятся одна за одной, в финале команда побеждает шведский «Мальме» со счетом 1:0 и впервые в истории поднимает Кубок над головой.

Статуя Брайана Клафа и Питера Тэйлора | Источник: Reuters

В следующем году «Ноттингем» повторит результат, обыграв в финале немецкий «Гамбург». Всего под руководством Клафа «Ноттингем» дважды выиграет чемпионат Англии, четыре раза Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, два раза станет обладателем Кубка европейских чемпионов и Суперкубка Европы.

Брайан тренировал команду 18 лет, вырастив не одно поколение футболистов. О его тренировочных методах ходили легенды. Рой Кин вспоминал, как в одном из первых матчей отдал пас вратарю и привез гол в свои ворота. После матча тренер зашел в раздевалку, подошел к полузащитнику и врезал ему посильнее. Когда Кин пришел в сознание, Клаф сказал: «Мальчик, ты слышишь меня? Ну так вот, никогда, слышишь, салага, никогда не отдавай так мяч назад вратарю». Впоследствии Кин говорил, что это стало ему уроком на всю жизнь. Хавбек называл Брайана лучшим наставником, под руководством которого ему доводилось играть. Клаф неоднократно критиковал и другого титулованного тренера Алекса Фергюсона: «При всех его чемпионствах, со всеми его лошадьми и его рыцарским званием, у Фергюсона нет тех двух штук, что есть у меня. И я не о яйцах говорю», — второй Кубок чемпионов МЮ выиграл уже после смерти Клафа.

Брайан Клаф (слева) в 1991 году | Источник: Reuters

Клаф, мы любим тебя

Несмотря на резкость и вспыльчивость, Клаф заслужил любовь игроков полной отдачей себя футболу. Однажды на домашнем матче «Ноттингема» на поле выскочили обезумевшие фанаты гостей и вступили в драку с футболистами. Брайан ворвался в самую гущу и, защищая своих, — устроил трепку обидчикам. Ради «Ноттингема» Клаф дважды, в 1977 и 1982 году, отказывался от предложения возглавить сборную страны.

Для болельщиков команды он навсегда остался лучшим наставником. Когда в 1993 году «Ноттингем» провалил сезон и, проигрывая 0:2 «Шеффилду», лишался шансов на выступление в премьер-лиге, тренер решил уйти из команды. Полный стадион болельщиков, зная о решении наставника, запел: «Брайан Клаф, ты навеки наш, мы тебя любим».

Тогда Клаф впервые в жизни заплакал. А после финального свистка сказал: «Это не слезы печали. Это слезы позора — позора, который мне уже не смыть никогда…».

Но болельщики точно не считали карьеру тренера позорной. В 2002 году «Ноттингем» назвал в честь Клафа самую большую трибуну стадиона «Сити Граунд». The Times поставила Брайана на седьмое место в списке лучших наставников в истории мирового футбола, а британские издания признали Клафа лучшим тренером, никогда не руководившим сборной Англии.