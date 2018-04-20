Жозе Моуринью: Я действительно рад за Венгера
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что уважает Арсена Венгера как профессионала.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что уважает Арсена Венгера как профессионала.
Сегодня стало известно, что француз, который возглавлял «Арсенал» с 1996 года, уйдет из клуба по окончанию сезона.
— Я действительно рад за него, — приводит ВВС слова Моуринью. — Уверен, что «МЮ» проявит к нему уважение, которого он заслуживает. Особенно
Я всегда говорю, что у некоторых короткая память, но у действительно футбольных людей нет коротких воспоминаний. Если Венгер доволен этим решением, то я действительно счастлив за него. Надеюсь, он не уйдет из футбола.