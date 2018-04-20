Жозе Моуринью: Я действительно рад за Венгера

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Сегодня стало известно, что француз, который возглавлял «Арсенал» с 1996 года, уйдет из клуба по окончанию сезона.

— Я действительно рад за него, — приводит ВВС слова Моуринью. — Уверен, что «МЮ» проявит к нему уважение, которого он заслуживает. Особенно из-за того, что на протяжении многих лет Венгер был соперником сэра Алекса. Слова о «неудачнике»? Дело не в сожалении, так просто получилось. Лично я уважаю его как человека и профессионала.