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17:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жозе Моуринью: Я действительно рад за Венгера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что уважает Арсена Венгера как профессионала.

Источник: Reuters

Сегодня стало известно, что француз, который возглавлял «Арсенал» с 1996 года, уйдет из клуба по окончанию сезона.

— Я действительно рад за него, — приводит ВВС слова Моуринью. — Уверен, что «МЮ» проявит к нему уважение, которого он заслуживает. Особенно из-за того, что на протяжении многих лет Венгер был соперником сэра Алекса. Слова о «неудачнике»? Дело не в сожалении, так просто получилось. Лично я уважаю его как человека и профессионала.

Я всегда говорю, что у некоторых короткая память, но у действительно футбольных людей нет коротких воспоминаний. Если Венгер доволен этим решением, то я действительно счастлив за него. Надеюсь, он не уйдет из футбола.

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