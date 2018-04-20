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УЕФА представил символическую сборную «Арсенала» эпохи Венгера
УЕФА представил символическую сборную «Арсенала» эпохи главного тренера Арсена Венгера.
УЕФА представил символическую сборную «Арсенала» эпохи главного тренера Арсена Венгера.
Венгер, который на протяжении 22 лет работал в «Арсенале», покинет клуб по окончании сезона.
Француз возглавил клуб в 1996 году. УЕФА в твиттере опубликовал сборную «Арсенала» с времен работы Венгера.
Символическая сборная «Арсенала» эпохи Венгера.
Основной состав: Дэвид Симэн — Лаурен, Сол Кэмпбелл, Тони Адамс, Эшли Коул — Фредди Юнгберг, Патрик Виейра, Жилберту Силва, Робер Пирес — Деннис Бергкамп, Тьерри Анри;.
Запасные: Йенс Леманн, Коло Туре, Сеск Фабрегас, Марк Овермарс, Месут Езил, Иан Райт, Нванкво Кану.