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15:28 (мск), источник: Советский спорт

УЕФА представил символическую сборную «Арсенала» эпохи Венгера

УЕФА представил символическую сборную «Арсенала» эпохи главного тренера Арсена Венгера.

Венгер, который на протяжении 22 лет работал в «Арсенале», покинет клуб по окончании сезона.

Француз возглавил клуб в 1996 году. УЕФА в твиттере опубликовал сборную «Арсенала» с времен работы Венгера.

Символическая сборная «Арсенала» эпохи Венгера.

Основной состав: Дэвид Симэн — Лаурен, Сол Кэмпбелл, Тони Адамс, Эшли Коул — Фредди Юнгберг, Патрик Виейра, Жилберту Силва, Робер Пирес — Деннис Бергкамп, Тьерри Анри;.

Запасные: Йенс Леманн, Коло Туре, Сеск Фабрегас, Марк Овермарс, Месут Езил, Иан Райт, Нванкво Кану.

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