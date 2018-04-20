Венгер уходит. Уходит эпоха

Источник: Спорт-Экспресс

Ближайшей осенью исполнится 22 года с того момента, как Венгер возглавил «Арсенал». 22 года. К этому возрасту можно получить высшее образование, завести детей, заработать состояние. На планете уже есть целые семьи, члены которых родились в эру Венгера. И страшно, и удивительно.

Период работы француза в «Арсенале» можно называть только эрой, эпохой. Анри блистал не «при Венгере», а «в эпоху Венгера». «Арсенал» выигрывал чемпионат Англии без единого поражения не «с Венгером», а «в эру Венгера». Масштаб личности Арсена колоссален. Для английского футбола он так же значим, как Эйнштейн для физики, как Евклид для математики. Венгер велик. Его никогда не забудут. Как Лобановского, как Михелса, как Фергюсона.

Сейчас у Венгера негативная репутация. Те, кто начал следить за футболом недавно, считают француза неудачником. В последние годы он работал в облаке скандалов, был вынужден через раз отвечать на вопросы об отставке, терпел миллионы выкриков «Венгер — вон». Но он все равно оставался сильным тренером.

В 1990-е весь английский футбол строился на фланговых навесах. В моде были статные форварды, игра головой, силовая борьба. Венгер вдохнул в премьер-лигу свежий воздух, отказался от вертикальности, привил «Арсеналу» игру в пас.

Он покусился на традиции в стране, где на них построено все. И не только победил эти традиции, но и превратил свою философию в часть ценностей английского футбола. Теперь в Англии каждая вторая команда пытается играть в пас. Пеп Гвардьола, кумир современного футбола, признавался, что многое подсмотрел у Венгера.

Но в истории француз останется не новатором, а долгожителем. Сейчас тренеры держатся на одном месте в среднем два-три года, везде отставки, отставки, отставки. В топ-клубах удержаться на посту еще труднее, ведь там постоянно требуют трофеи. Венгер кормил ими болельщиков, но в последнее время это были лишь Кубки и Суперкубки Англии — голод подобным не утолишь. В любом другом месте Арсена давно бы уже выставили за дверь.

Но Венгер создал в «Арсенале» собственную атмосферу, стал контролировать все — без согласования тренера на «Эмирейтс» нельзя было даже перекрасить перила. Кстати, именно француз настоял на том, чтобы в домашней раздевалке были закругленные углы. А трансферы… Болельщики «Арсенала» измарали гектар бумаги одним словом «Трать!».

Конечно, Венгер затянул с уходом. Год назад акции протеста болельщиков «Арсенала» достигли невиданных масштабов. Вспомните хотя бы одну историческую личность, которую выпроваживали во всем мире? Призыв «Венгер — вон» превратился в мем планетарного масштаба. К акции присоединились даже те, кто о французе и не слышал. Но Венгер плюнул всем в лицо, продлив контракт на два года. Это было явно лишним: подобным поступком и тренер нажил себе врагов из числа тех, кто обожает «Арсенал».