Глеб: Думаю, руководство «Арсенала» поставит Венгеру памятник

«Можно сказать, что уходит эпоха. Венгер — это «Арсенал, а «Арсенал» — это Венгер. Сложно сказать, как будет без него. Сейчас фанаты «Арсенала» недовольны Арсеном, но, возможно, скоро они будут жалеть, что он ушёл. Венгер безумно любит футбол, а «Арсенал» для него как ребёнок. Он отдал этому клубу много лет жизни, эмоций и здоровья. Думаю, руководство «Арсенала» поставит Арсену памятник. Он заслужил этого как никто другой.