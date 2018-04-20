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14:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Глеб: Думаю, руководство «Арсенала» поставит Венгеру памятник

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о решении Арсена Венгера оставить пост главного тренера лондонского клуба по окончании сезона.

Источник: AP 2018

«Можно сказать, что уходит эпоха. Венгер — это «Арсенал, а «Арсенал» — это Венгер. Сложно сказать, как будет без него. Сейчас фанаты «Арсенала» недовольны Арсеном, но, возможно, скоро они будут жалеть, что он ушёл. Венгер безумно любит футбол, а «Арсенал» для него как ребёнок. Он отдал этому клубу много лет жизни, эмоций и здоровья. Думаю, руководство «Арсенала» поставит Арсену памятник. Он заслужил этого как никто другой.

Венгер — очень добрый, искренний и порядочный человек. Каждый игрок всегда ощущал его неимоверную поддержку. Венгер — лучший тренер в моей карьере, от общения с которым я получал только удовольствие. Надеюсь, он не завершит свою тренерскую карьеру, а будет работать дальше. Это сильнейший специалист, таких мало в мире", — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

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