Доход Английской премьер-лиги в сезоне 2016/2017 достиг рекордного уровня в $6,3 млрд
ТАСС, 20 апреля. Валовой доход Английской
ТАСС, 20 апреля. Валовой доход Английской
Прибыль клубов высшего английского дивизиона перед вычетом налогов составила $708,5 млн. При этом зарплаты футболистов выросли на 9% — до $3,5 млрд.
Главным фактором в росте оборота
Несмотря на подобную ситуацию с контрактом, Deloitte ожидает дальнейшего роста оборотов
Как сообщил ранее Deloitte, английский клуб «Манчестер Юнайтед» второй год подряд стал самым успешным футбольным клубом мира по доходам, заработав около $832 млн (в сезоне-2016/2017. «Манчестер Юнайтед» сумел обойти всего лишь на $2 млн испанский «Реал» ($829 млн) благодаря победе в Лиге Европы, которая принесла ему около $55 млн. «Это стало решающим фактором в достижении “Манчестер Юнайтед” успеха», — констатировал аудитор.
На третьей строчке — испанская «Барселона» ($797,8 млн), а в пятерку самых зарабатывающих клубов вошли также немецкая «Бавария» ($723,3 млн) и английский «Манчестер Сити» ($649,3 млн евро).