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14:41 (мск), источник: ТАСС

Доход Английской премьер-лиги в сезоне 2016/2017 достиг рекордного уровня в $6,3 млрд

ТАСС, 20 апреля. Валовой доход Английской премьер-лиги достиг в сезоне 2016/2017 рекордного уровня в $6,37 млрд. Об этом говорится в обнародованной в пятницу информации международной аудиторской компании Deloitte («Делойт»).

Прибыль клубов высшего английского дивизиона перед вычетом налогов составила $708,5 млн. При этом зарплаты футболистов выросли на 9% — до $3,5 млрд.

Главным фактором в росте оборота премьер-лиги и доходов команд в сезоне 2016/2017 стало вступление в силу трехлетнего контракта на телетрансляцию игр ведущих английских команд. Британские компании Sky и BT уплатили рекордные $7,28 млрд. Подобные прибыли позволили ведущим клубам высшего дивизиона приобрести желаемых футболистов, например, за французского полузащитника Поля Погба «Манчестер Юнайтед» заплатил около $129 млн, что стало рекордным трансфером на тот момент. При этом за аналогичный контракт на передачу телеправ на следующее трехлетие, начиная с сезона 2019/2020, уплачена меньшая сумма — около $6,3 млрд.

Несмотря на подобную ситуацию с контрактом, Deloitte ожидает дальнейшего роста оборотов премьер-лиги в ближайшие сезоны. «Контроль за расходами на зарплаты игроков позволил клубам с помощью средств от телетрансляции получить прибыль до вычета налогов», — отметил представитель аудиторов Дэн Джонс.

Как сообщил ранее Deloitte, английский клуб «Манчестер Юнайтед» второй год подряд стал самым успешным футбольным клубом мира по доходам, заработав около $832 млн (в сезоне-2016/2017. «Манчестер Юнайтед» сумел обойти всего лишь на $2 млн испанский «Реал» ($829 млн) благодаря победе в Лиге Европы, которая принесла ему около $55 млн. «Это стало решающим фактором в достижении “Манчестер Юнайтед” успеха», — констатировал аудитор.

На третьей строчке — испанская «Барселона» ($797,8 млн), а в пятерку самых зарабатывающих клубов вошли также немецкая «Бавария» ($723,3 млн) и английский «Манчестер Сити» ($649,3 млн евро).

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