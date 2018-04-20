Венгер уйдет из «Арсенала» в конце сезона. Подробности
Тренер, который возглавлял «Арсенал» на протяжении 22 лет, покинет команду.
Тренер, который возглавлял «Арсенал» на протяжении 22 лет, покинет команду.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕНГЕРА
После тщательного рассмотрения и дальнейшего обсуждения с клубом, я чувствую, что наступило время уйти в отставку в конце сезона. Я благодарен за честь служить клубу в течение стольких незабываемых лет. Я руководил командой с полной самоотдачей и прямотой.
Хочу сказать спасибо персоналу, игрокам, руководству и болельщикам, которые делают этот клуб особенным. Призываю болельщиков поддерживать команду до конца, чтобы закончить сезон на высоком уровне. Моя любовь и поддержка навсегда будут с теми, кто любит «Арсенал» и разделяет его ценности.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Арсен продолжит руководить командой до конца сезона. Мы объявим о назначении нового тренера как можно скорее. До этого момента клуб не будет давать дополнительных комментариев о селекционной политике.
РЕАКЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦА КЛУБА
Это один из самых трудных дней, которые мы
Арсен обладает непревзойденным классом, и мы всегда будем ему благодарны. Каждый, кто любит «Арсенал», и все, кто любит футбол, должны быть благодарны ему. Три титула
У нас огромные амбиции. Мы будем опираться на достижения Венгера, уважая его видение игры, способность бороться за титулы и выигрывать самые важные трофеи. Сейчас нам нужно сконцентрироваться на успешном завершении сезона. Также мы просим миллионы болельщиков клуба отдать должное одному из величайших тренеров в истории «Арсенала» и истории футбола.
РЕАКЦИЯ
Гэри Невилл, бывший капитан «Манчестер Юнайтед»:
«Арсен Венгер создал лучшие команды из тех, против кого я играл в Англии. Состав-1998 был невероятный. Лучший комплимент ему в том, что он играл в футбол, который заставил нас изменить собственную игру в противостоянии с “Арсеналом”. Арсен заслуживает великолепных проводов в ближайшие недели», — написал Невилл в Твиттере.
Дэвид Симэн, бывший вратарь «Арсенала»:
«Печальный день для “Арсенала”
СТАТИСТИКА
Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 года. За 22 года у руля лондонского клуба он выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. 68-летнему специалисту принадлежит рекорд по числу матчей в английской