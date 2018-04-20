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14:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Венгер уйдет из «Арсенала» в конце сезона. Подробности

Тренер, который возглавлял «Арсенал» на протяжении 22 лет, покинет команду.

Источник: Спорт-Экспресс

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕНГЕРА

После тщательного рассмотрения и дальнейшего обсуждения с клубом, я чувствую, что наступило время уйти в отставку в конце сезона. Я благодарен за честь служить клубу в течение стольких незабываемых лет. Я руководил командой с полной самоотдачей и прямотой.

Хочу сказать спасибо персоналу, игрокам, руководству и болельщикам, которые делают этот клуб особенным. Призываю болельщиков поддерживать команду до конца, чтобы закончить сезон на высоком уровне. Моя любовь и поддержка навсегда будут с теми, кто любит «Арсенал» и разделяет его ценности.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ «АРСЕНАЛА»

Арсен продолжит руководить командой до конца сезона. Мы объявим о назначении нового тренера как можно скорее. До этого момента клуб не будет давать дополнительных комментариев о селекционной политике.

РЕАКЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦА КЛУБА

Это один из самых трудных дней, которые мы когда-либо имели за наши годы в спорте, — говорится в обращении Стэна Кронке. — Одна из главных причин, по которой мы пришли в «Арсенал», это то, что Арсен принес в клуб. Его спортивное долголетие и постоянство на протяжении такого длительного периода на самом высоком уровне игры останется непревзойденным.

Арсен обладает непревзойденным классом, и мы всегда будем ему благодарны. Каждый, кто любит «Арсенал», и все, кто любит футбол, должны быть благодарны ему. Три титула премьер-лиги, включая неповторимый чемпионат без поражений, семь побед в Кубке Англии и 20 лет подряд в Лиге чемпионов — исключительный результат. Он изменил образ нашего клуба и английского футбола своим видением игры.

У нас огромные амбиции. Мы будем опираться на достижения Венгера, уважая его видение игры, способность бороться за титулы и выигрывать самые важные трофеи. Сейчас нам нужно сконцентрироваться на успешном завершении сезона. Также мы просим миллионы болельщиков клуба отдать должное одному из величайших тренеров в истории «Арсенала» и истории футбола.

РЕАКЦИЯ

Гэри Невилл, бывший капитан «Манчестер Юнайтед»:

«Арсен Венгер создал лучшие команды из тех, против кого я играл в Англии. Состав-1998 был невероятный. Лучший комплимент ему в том, что он играл в футбол, который заставил нас изменить собственную игру в противостоянии с “Арсеналом”. Арсен заслуживает великолепных проводов в ближайшие недели», — написал Невилл в Твиттере.

Дэвид Симэн, бывший вратарь «Арсенала»:

«Печальный день для “Арсенала” из-за ухода Арсена. Сможем ли мы выразить ему уважение, которого он заслуживает?» — написал Симэн в Твиттере, добавив хэштег #rememberthetrophies («Помните о трофеях»).

СТАТИСТИКА

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 года. За 22 года у руля лондонского клуба он выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. 68-летнему специалисту принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823). Второе место по этому показателю занимает экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон (810).

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