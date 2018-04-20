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14:14 (мск), источник: Р-Спорт

Кронке об уходе Венгера из «Арсенала»: Это один из самых трудных дней в истории клуба

Мажоритарный акционер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Стэн Кронке назвал день, когда главный тренер команды Арсен Венгер объявил о своей грядущей отставке, одним из самых трудных.

Источник: Reuters

В пятницу Венгер заявил, что покинет пост главного тренера «Арсенала» в конце текущего сезона после почти 22 лет работы. За годы в клубе 68-летний француз выиграл с лондонцами 17 трофеев, в том числе трижды — чемпионат Англии.

«Это один из самых трудных дней, который у нас когда-либо был за все годы. Одна из главных причин, по которой мы оказались связаны с “Арсеналом”, это то, что Арсен привносил в клуб как на поле, так и за его пределами. Арсен обладает непревзойденным классом, мы всегда будем ему благодарны. Каждый, кто любит “Арсенал”, и все, кто любит футбол, должны быть ему благодарны», — сказал Кронке, которого цитирует официальный сайт «Арсенала».

«Теперь мы должны сосредоточиться на том, чтобы ударно провести финиш сезона, и просим миллионы наших поклонников по всему миру присоединиться к нам, чтобы отдать должное одному из великих людей в истории “Арсенала” и футбола», — добавил Кронке.

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