Кронке об уходе Венгера из «Арсенала»: Это один из самых трудных дней в истории клуба

В пятницу Венгер заявил, что покинет пост главного тренера «Арсенала» в конце текущего сезона после почти 22 лет работы. За годы в клубе 68-летний француз выиграл с лондонцами 17 трофеев, в том числе трижды — чемпионат Англии.

«Это один из самых трудных дней, который у нас когда-либо был за все годы. Одна из главных причин, по которой мы оказались связаны с “Арсеналом”, это то, что Арсен привносил в клуб как на поле, так и за его пределами. Арсен обладает непревзойденным классом, мы всегда будем ему благодарны. Каждый, кто любит “Арсенал”, и все, кто любит футбол, должны быть ему благодарны», — сказал Кронке, которого цитирует официальный сайт «Арсенала».