Арсен Венгер покинет пост главного тренера «Арсенала» по окончании сезона
ТАСС, 20 апреля. Французский специалист Арсен Венгер покинет пост главного тренера английского футбольного клуба «Арсенал» в конце сезона-2017/18. Об этом сообщает
ТАСС, 20 апреля. Французский специалист Арсен Венгер покинет пост главного тренера английского футбольного клуба «Арсенал» в конце сезона-2017/18. Об этом сообщает
«Я хочу поблагодарить футболистов, сотрудников и болельщиков “Арсенала”, которые делают этот клуб особенным, — сказал Венгер. — Я благодарен судьбе за то, что я получил возможность работать в этом клубе и провести здесь столько незабываемых лет».
В сезоне-2016/17 году он стал рекордсменом среди тренеров по количеству побед в Кубке Англии, превзойдя достижения Джорджа Рэмзи, установленное в 1920 году.
Француз стал первым тренером, который дошел с «Арсеналом» до финала Лиги чемпионов (2006).
Венгер трижды признавался тренером сезона в Английской
Также Венгер руководил «Монако», который привел к победе в чемпионате (1988) и Кубке Франции (1991). До прихода в «Арсенал» он тренировал японский «Нагоя Грампус», под руководством которого клуб завоевал Кубок Императора и Суперкубок страны.