Арсен Венгер покинет пост главного тренера «Арсенала» по окончании сезона

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«Я хочу поблагодарить футболистов, сотрудников и болельщиков “Арсенала”, которые делают этот клуб особенным, — сказал Венгер. — Я благодарен судьбе за то, что я получил возможность работать в этом клубе и провести здесь столько незабываемых лет».

Венгер руководил лондонским клубом 22 года. Он возглавил «Арсенал» в сентябре 1996 года и уже во втором сезоне привел команду к победе в чемпионате Англии. В общей сложности «Арсенал» под руководством французского специалиста трижды становился чемпионом Англии, по семь раз обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В сезоне-2016/17 году он стал рекордсменом среди тренеров по количеству побед в Кубке Англии, превзойдя достижения Джорджа Рэмзи, установленное в 1920 году.

Француз стал первым тренером, который дошел с «Арсеналом» до финала Лиги чемпионов (2006).

Венгер трижды признавался тренером сезона в Английской премьер-лиге, четыре раза — тренером года в Европе. Международная федерация футбольной истории и статистики в 2010 году назвала его лучшим тренером первого десятилетия 21-го века. Ранее он был включен в Зал славы английского футбола.