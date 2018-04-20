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13:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно расписание матчей International Champions Cup

Стало известно расписание матчей International Champions Cup — 2018 — товарищеского международного футбольного клубного турнира.

Источник: Reuters

На данный момент известны все даты встреч, кроме игры «Бавария» — «ПСЖ».

«Манчестер Сити» — «Боруссия» (Д) — 20 июля (Чикаго).

«Севилья» — «Бенфика» — 20 июля (Цюрих).

«Ливерпуль» — «Боруссия» (Д) — 22 июля (Шарлотт).

«Рома» — «Тоттенхэм» — 25 июля (Сан Диего).

«Боруссия» (Д) — «Бенфика» — 25 июля (Питтсбург).

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 25 июля (Нью-Йорк).

«Ювентус» — «Бавария» — 25 июля (Филадельфия).

«Милан» — «Манчестер Юнайтед» — 25 июля (Лос-Анджелес).

«Атлетико» — «Арсенал» — 25 июля (Калланг).

«Челси» — «Севилья» — 28 июля (Варшава).

«Бенфика» — «Ювентус» — 28 июля (Харрисон).

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 28 июля (Анн-Арбор).

«Бавария» — «Манчестер Юнайтед» — 28 июля (Майами-Гарденс).

«Барселона» — «Тоттенхэм» — 28 июля (Пасадена).

«ПСЖ» — «Алетико» — 30 июля (Калланг).

«Барселона» — «Рома» — 31 июля (Арлингтон).

«Манчестер Юнайтед» — «Реал» — 31 июля (Майами-Гарденс).

«Тоттенхэм» — «Милан» — 31 июля (Миннеаполис).

«Челси» — «Интер» — 1 августа (Гётеборг).

«Арсенал» — «Челси» — 4 августа (Стокгольм).

«Реал» — «Ювентус» — 4 августа (Лэндовер).

«Милан» — «Барселона» — 4 августа (Санта-Клара).

«Интер» — «Севилья» — 7 августа (Лечче).

«Реал» — «Рома» — 7 августа (Ист-Ратерфорд).

«Атлетико» — «Интер — 12 августа (Мадрид).

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