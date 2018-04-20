Стало известно расписание матчей International Champions Cup
Стало известно расписание матчей International Champions Cup — 2018 — товарищеского международного футбольного клубного турнира.
Стало известно расписание матчей International Champions Cup — 2018 — товарищеского международного футбольного клубного турнира.
На данный момент известны все даты встреч, кроме игры «Бавария» — «ПСЖ».
«Манчестер Сити» — «Боруссия» (Д) — 20 июля (Чикаго).
«Севилья» — «Бенфика» — 20 июля (Цюрих).
«Ливерпуль» — «Боруссия» (Д) — 22 июля (Шарлотт).
«Рома» — «Тоттенхэм» — 25 июля (Сан Диего).
«Боруссия» (Д) — «Бенфика» — 25 июля (Питтсбург).
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 25 июля (Нью-Йорк).
«Ювентус» — «Бавария» — 25 июля (Филадельфия).
«Милан» — «Манчестер Юнайтед» — 25 июля (Лос-Анджелес).
«Атлетико» — «Арсенал» — 25 июля (Калланг).
«Челси» — «Севилья» — 28 июля (Варшава).
«Бенфика» — «Ювентус» — 28 июля (Харрисон).
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 28 июля (Анн-Арбор).
«Бавария» — «Манчестер Юнайтед» — 28 июля (Майами-Гарденс).
«Барселона» — «Тоттенхэм» — 28 июля (Пасадена).
«ПСЖ» — «Алетико» — 30 июля (Калланг).
«Барселона» — «Рома» — 31 июля (Арлингтон).
«Манчестер Юнайтед» — «Реал» — 31 июля (Майами-Гарденс).
«Тоттенхэм» — «Милан» — 31 июля (Миннеаполис).
«Челси» — «Интер» — 1 августа (Гётеборг).
«Арсенал» — «Челси» — 4 августа (Стокгольм).
«Реал» — «Ювентус» — 4 августа (Лэндовер).
«Милан» — «Барселона» — 4 августа (Санта-Клара).
«Интер» — «Севилья» — 7 августа (Лечче).
«Реал» — «Рома» — 7 августа (Ист-Ратерфорд).
«Атлетико» — «Интер — 12 августа (Мадрид).