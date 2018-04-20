Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Лукаку прекратил сотрудничество с Райолой
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в своем Инстаграме объявил о прекращении сотрудничества с агентом Мино Райолой.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в своем Инстаграме объявил о прекращении сотрудничества с агентом Мино Райолой.
Теперь его интересы будет представлять спортивное агентство рэпера
24-летний Лукаку провел в нынешнем чемпионате Англии 33 матча и забил 16 голов.