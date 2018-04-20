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11:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лукаку прекратил сотрудничество с Райолой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в своем Инстаграме объявил о прекращении сотрудничества с агентом Мино Райолой.

Теперь его интересы будет представлять спортивное агентство рэпера Jay-Z Roc Nation Sports. Отметим, что клиентами данной компании уже являются Кевин Дюрант и Жером Боатенг.

24-летний Лукаку провел в нынешнем чемпионате Англии 33 матча и забил 16 голов.

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