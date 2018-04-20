Гол футболиста «Астаны» в ворота «Кайрата» признан лучшим в пятом туре КПЛ
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела среди любителей отечественного футбола традиционное голосование за лучший гол пятого тура
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела среди любителей отечественного футбола традиционное голосование за лучший гол пятого тура
Всего в этом туре было забито девять голов, один из которых — с пенальти. Автором лучшего гола пятого тура
Забитый Зайнутдиновым мяч пришелся по душе большей части опрашиваемых — 55 процентов голосов.
Тройка лучших голов пятого тура выглядит следующим образом:
1. Гол Бактиера Зайнутдинова («Астана» — «Кайрат», 1:1) — 1049 голосов;
2. Гол Андрея Аршавина («Астана» — «Кайрат», 1:1) — 325 голосов;
3. Гол Тимура Досмагамбетова («Акжайык» — «Ордабасы», 4:1) — 279 голосов.
Гол Зайнутдинова становится претендентом на звание «Лучший гол апреля», опрос по которому состоится в начале следующего месяца.