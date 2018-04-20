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11:45 (мск), источник: Vesti.kz

Гол футболиста «Астаны» в ворота «Кайрата» признан лучшим в пятом туре КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела среди любителей отечественного футбола традиционное голосование за лучший гол пятого тура премьер-лиги, сообщается на официальном сайте организации.

Всего в этом туре было забито девять голов, один из которых — с пенальти. Автором лучшего гола пятого тура премьер-лиги по версии болельщиков стал молодой полузащитник «Астаны» Бактиер Зайнутдинов, поразивший ворота «Кайрата».

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Забитый Зайнутдиновым мяч пришелся по душе большей части опрашиваемых — 55 процентов голосов.

Тройка лучших голов пятого тура выглядит следующим образом:
1. Гол Бактиера Зайнутдинова («Астана» — «Кайрат», 1:1) — 1049 голосов;
2. Гол Андрея Аршавина («Астана» — «Кайрат», 1:1) — 325 голосов;
3. Гол Тимура Досмагамбетова («Акжайык» — «Ордабасы», 4:1) — 279 голосов.

Гол Зайнутдинова становится претендентом на звание «Лучший гол апреля», опрос по которому состоится в начале следующего месяца.

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