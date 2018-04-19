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00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» вырвал победу у «Бёрнли», «Лестер» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

«Челси» победил «Бёрнли» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Источник: Reuters

Автором первого гола стал защитник «Бёрнли» Кевин Лонг, забивший мяч в свои ворота на 20-й минуте. В середине второго тайма нападающий хозяев Эшли Барнс сравнял счёт. Победный гол забил полузащитник «Челси» Виктор Мозес на 69-й минуте.

В матче 35-го тура «Лестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном». Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и закончилась со счётом 0:0.

Бернли 1:2
Первый тайм: 0:1
Челси
19.04.2018, 21:45 основной раунд: 31-й тур Turf Moor
Главные тренеры
Шон Дайч Антонио Конте
Голы
64′ Эшли Барнс (Й. Гвюдмундссон) 10
28 Кевин Лонг 20′
15 Виктор Мозес (Эмерсон) 69′
Составы
Ник Поуп 29
Мэттью Лоутон 2
28′ Джеймс Тарковски 5
Стивен Уорд 23
Кевин Лонг 28
Джек Корк 4
Эшли Уэствуд 18
Эшли Барнс 10
Йохан Гвюдмундссон 17
72′ Крис Вуд 11
Сэм Воукс 9
87′ Аарон Леннон 25
Наки Уэллс 21
13 Тибо Куртуа
2 Антонио Рюдигер
24 Гэри Кэйхилл
28 Сесар Аспиликуэта
7 Н`Голо Канте
14 Темуе Бакайоко
15 Виктор Мозес
11 Родригес Педро
18 Оливье Жиру
33 Эмерсон 84′
21 Давиде Дзаппакоста
9 Альваро Мората 71′
10 Эден Азар
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 16
2 Удары в створ 5
3 Угловые 2
9 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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