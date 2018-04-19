«Брюгге» разгромил «Шарлеруа» со счётом 6:0, Габулов провёл первый матч на ноль

В составе победителей дубль оформил Уэсли, ещё по голу на свой счёт записали Абдулай Диаби, Руд Вормер, Ханс Ванакен и Лиор Рафаэлов. В составе «Брюгге» полный матч провёл российский голкипер Владимир Габулов, которому впервые удалось сохранить ворота своей команды в неприкосновенности в матче за бельгийский клуб.