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23:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Брюгге» разгромил «Шарлеруа» со счётом 6:0, Габулов провёл первый матч на ноль

В матче 4-го тура плей-офф чемпионов первенства Бельгии «Брюгге» принимал на своём поле «Шарлеруа». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:0.

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дубль оформил Уэсли, ещё по голу на свой счёт записали Абдулай Диаби, Руд Вормер, Ханс Ванакен и Лиор Рафаэлов. В составе «Брюгге» полный матч провёл российский голкипер Владимир Габулов, которому впервые удалось сохранить ворота своей команды в неприкосновенности в матче за бельгийский клуб.

«Брюгге» (40 очков) лидирует в турнирной таблице плей-офф чемпионов первенства Бельгии, «Шарлеруа» (27) — на шестой строчке.

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