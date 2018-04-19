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«Реал Сосьедад» разгромил «Атлетико», «Алавес» проиграл «Жироне»
«Реал Сосьедад» победил «Атлетико» в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в
«Реал Сосьедад» победил «Атлетико» в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в
Автором первого мяча стал нападающий Виллиан Жозе, отличившийся на 27-й минуте. В концовке поединка форвард Хуанми оформил дубль.
В другом матче 33-го тура «Алавес» уступил «Жироне». Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счёт открыл полузащитник «Жироны» Алейкс Гарсия на 59-й минуте. Нападающий Кристиан Стуани удвоил преимущество гостей на 86-й минуте, реализовав пенальти. В составе «Алавеса» отличился хавбек Томас Пина.
|Реал Сосьедад
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3:0
Первый тайм: 1:0
|Атлетико
|Иманоль Альгвасиль
|Диего Симеоне
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Хавьер Альберола Рохас (Испания)