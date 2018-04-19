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22:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал Сосьедад» разгромил «Атлетико», «Алавес» проиграл «Жироне»

«Реал Сосьедад» победил «Атлетико» в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Источник: AP 2018

Автором первого мяча стал нападающий Виллиан Жозе, отличившийся на 27-й минуте. В концовке поединка форвард Хуанми оформил дубль.

В другом матче 33-го тура «Алавес» уступил «Жироне». Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт открыл полузащитник «Жироны» Алейкс Гарсия на 59-й минуте. Нападающий Кристиан Стуани удвоил преимущество гостей на 86-й минуте, реализовав пенальти. В составе «Алавеса» отличился хавбек Томас Пина.

Реал Сосьедад 3:0
Первый тайм: 1:0
Атлетико
19.04.2018, 20:30 основной раунд: 33-й тур Anoeta
Главные тренеры
Иманоль Альгвасиль Диего Симеоне
Голы
27′ да Силва Виллиан Жозе (А. Янузай) 12
80′ Хуан Мигель Хуанми (да Силва Виллиан Жозе) 7
90+2′ Хуан Мигель Хуанми (А. де ла Белья) 7
Составы
Херонимо Рульи 1
Эктор Морено 25
Ариц Элустондо 15
Рауль Навас 22
Альберто де ла Белья 24
Асьер Андонехи Ильярраменди 4
Аднан Янузай 8
Серхио Каналес 16
65′ Рубен Пардо 14
Давид Сурутуса 17
88′ да Силва Виллиан Жозе 12
Хон Баутиста 21
72′ Микель Оярсабаль 18
90+3′ Хуан Мигель Хуанми 7
13 Ян Облак
2 Диего Годин
15 Стефан Савич
16 Шиме Врсалько
6 Коке
8 Ньигес Сауль
7 Антуан Гризманн
21 Кевин Гамейро
20 Хуанфран 54′
23 Виктор Мачин Перес Витоло
5 Томас Партей 75′
14 Габриэль Фернандес Габи
11 Анхель Корреа 45′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
6 Угловые 6
13 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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