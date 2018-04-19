Футболист набрал желтых карточек на шесть лет дисквалификации

Источник: РИА "Новости"

Выступая в составе клуба «Линкольн», футболист намеренно зарабатывал желтые карточки в играх против «Ипсвича» и «Бернли», проходивших в рамках Кубка Англии в сезоне 2016/2017. Футбольная ассоциация (FA) усмотрела в действиях Вуда неспортивное поведение.

Несмотря на отрицание наиболее громких обвинений, FA признала англичанина виновным в 25 нарушениях, связанных с игрой на ставках. Игрока дисквалифицировали до 8 марта 2024 года. Также 26-летний спортсмен обязан выплатить штраф в 3725 фунтов (более 320 тысяч рублей).