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22:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист набрал желтых карточек на шесть лет дисквалификации

Защитник Брэдли Вуд получил шестилетнюю дисквалификацию за противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. Об этом сообщает The Mirror.

Источник: РИА "Новости"

Выступая в составе клуба «Линкольн», футболист намеренно зарабатывал желтые карточки в играх против «Ипсвича» и «Бернли», проходивших в рамках Кубка Англии в сезоне 2016/2017. Футбольная ассоциация (FA) усмотрела в действиях Вуда неспортивное поведение.

Несмотря на отрицание наиболее громких обвинений, FA признала англичанина виновным в 25 нарушениях, связанных с игрой на ставках. Игрока дисквалифицировали до 8 марта 2024 года. Также 26-летний спортсмен обязан выплатить штраф в 3725 фунтов (более 320 тысяч рублей).

Вуд выступал в составе «Линкольна» с 2015-го по 2017 год. Последним клубом англичанина перед получением наказания был «Альфретон Таун», с которым футболист подписал контракт в августе 2017-го.

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