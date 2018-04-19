Футболист набрал желтых карточек на шесть лет дисквалификации
Защитник Брэдли Вуд получил шестилетнюю дисквалификацию за противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. Об этом сообщает The Mirror.
Защитник Брэдли Вуд получил шестилетнюю дисквалификацию за противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. Об этом сообщает The Mirror.
Выступая в составе клуба «Линкольн», футболист намеренно зарабатывал желтые карточки в играх против «Ипсвича» и «Бернли», проходивших в рамках Кубка Англии в сезоне 2016/2017. Футбольная ассоциация (FA) усмотрела в действиях Вуда неспортивное поведение.
Несмотря на отрицание наиболее громких обвинений, FA признала англичанина виновным в 25 нарушениях, связанных с игрой на ставках. Игрока дисквалифицировали до 8 марта 2024 года. Также 26-летний спортсмен обязан выплатить штраф в 3725 фунтов (более 320 тысяч рублей).
Вуд выступал в составе «Линкольна» с 2015-го по 2017 год. Последним клубом англичанина перед получением наказания был «Альфретон Таун», с которым футболист подписал контракт в августе 2017-го.