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21:04 (мск), источник: Советский спорт

Синиша Михайлович готов возглавить российский клуб

Бывший главный тренер «Торино» и «Милана» Синиша Михайлович может возглавить один из российских клубов по окончании сезона.

Источник: AFP 2018

Завтра агент сербского специалиста, который также ведет дела главного тренера тульского «Арсенала» Миодрага Божовича, прилетит в Россию.

По информации Bobsoccer, Михайлович рассматривает возможность трудоустройства летом в России, при этом наибольшую заинтересованность в услугах 49-летнего специалиста могут проявлять «Динамо» и «Ростов».

Синиша Михайлович покинул пост главного тренера «Торино» в начале февраля.

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