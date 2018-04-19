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Синиша Михайлович готов возглавить российский клуб
Бывший главный тренер «Торино» и «Милана» Синиша Михайлович может возглавить один из российских клубов по окончании сезона.
Бывший главный тренер «Торино» и «Милана» Синиша Михайлович может возглавить один из российских клубов по окончании сезона.
Завтра агент сербского специалиста, который также ведет дела главного тренера тульского «Арсенала» Миодрага Божовича, прилетит в Россию.
По информации Bobsoccer, Михайлович рассматривает возможность трудоустройства летом в России, при этом наибольшую заинтересованность в услугах 49-летнего специалиста могут проявлять «Динамо» и «Ростов».
Синиша Михайлович покинул пост главного тренера «Торино» в начале февраля.