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19:55 (мск), источник: Советский спорт

Финал Кубка Германии: «Бавария» против Ковача, своего будущего тренера

В среду «Айнтрахт» обыграл в полуфинале национального кубка «Шальке» и поставил своего нынешнего тренера в неловкое положение.

Источник: Gettyimages.ru

В Кубке Германии сложилась интересная ситуация: второй год подряд в финале сыграет франкфуртский «Айнтрахт». Для клуба с не самым большим бюджетом в стране и обладающего весьма средним составом это грандиозный успех. Его автором является хорватский специалист Нико Ковач. Для него финальный матч имеет особое значение — ведь соперником «Айнтрахта» будет «Бавария», которую через пару месяцев Ковачу тренировать.

История занятная хотя бы потому, что не думать в таком случае о завтрашнем дне просто невозможно. И если «Бавария» разгромит «Айнтрахт», предположим, 5:0, это нанесет удар по самолюбию Ковача и будет означать, что он не такой уж волшебник, каким его себе представляли Ули Хенесс и Карл-Хайнц Румменигге. С другой стороны, чудес в Мюнхене никто не ждет. «Баварии» нужна стабильность в результатах после ухода Хайнкеса и — самое главное — безболезненное обновление состава. К слову, пока неизвестно, собирается ли рекордмайстер продлевать своих заслуженных ветеранов — Роббена и Рибери. По всей видимости, от мнения Ковача в этом вопросе многое зависит. В таком случае для Роббери финал может быть вообще определяющим. Но нужны ли хорвату «дядьки» в раздевалке? Не секрет, что одной из причин досрочной отставки Карло Анчелотти были несложившиеся отношения с лидерами команды. Если уж Карло с ними не совладал, то что ждет Ковача, главным тренерским достижением которого пока является выход в финальную стадию чемпионата мира со сборной Хорватии?

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Еще один немаловажный вопрос: в какой футбол будет играть «Бавария» Ковача? В «Айнтрахте» совершенно неважно, за счет чего команда добивается нужного ей результата. Учитывая скромные возможности состава, требовать от тренера зрелищного и атакующего футбола было бы глупо. Поэтому Ковач не стесняется оборонительной схемы и агрессивной манеры игры в защите. В прошлом сезоне (первом для Ковача во «Франкфурте) все мысли его футболистов были связаны с тем, как бы не пропустить. И это приносило результат — долгое время команда шла в зоне еврокубков, но к весне с треском провалилась и опустилась в нижнюю часть таблицы.

Сезон нынешний для «Айнтрахта» получился более цельным. Потратив копейки на трансферном рынке, команда неплохо укрепилась — усилила атаку, фланги и опорную зону. И дела пошли в гору. Плюс при Коваче практически все игроки начали прогрессировать. Для молодых — Вольфа, Алле, Ребича и Йовича — текущий сезон, однозначно, лучший в карьере, а для ветеранов — Кевина-Принца Боатенга, Де Гузмана и Русса — стал возможностью ее реанимировать.

Важнейшим критерием при выборе нового главного тренера «Баварии» было знание немецкого. И, по всей видимости, баварское прошлое. Нико Ковач вместе с братом Робертом, являющимся его помощником, родились в Германии и в начале нулевых играли за мюнхенский клуб (вместе с Хасаном Салихамиджичем, кстати, нынешним спортдиром клуба). Не были в его составе примами, но оставили о себе добрую память. И все же существует определенная доля риска в этом назначении. Ковач еще не руководил командой уровня Лиги чемпионов, не знает, каково это распределять силы игроков по ходу перегруженного сезона, и не выигрывал титулов как тренер. И слабо верится, что 19 мая, в Берлине, в финале кубка ему удастся взять свой первый трофей. Впрочем, в следующем сезоне можно будет восполнить этот пробел, уже с «Баварией». Если все пойдет гладко, конечно.

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