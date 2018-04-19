Финал Кубка Германии: «Бавария» против Ковача, своего будущего тренера
В среду «Айнтрахт» обыграл в полуфинале национального кубка «Шальке» и поставил своего нынешнего тренера в неловкое положение.
В среду «Айнтрахт» обыграл в полуфинале национального кубка «Шальке» и поставил своего нынешнего тренера в неловкое положение.
В Кубке Германии сложилась интересная ситуация: второй год подряд в финале сыграет франкфуртский «Айнтрахт». Для клуба с не самым большим бюджетом в стране и обладающего весьма средним составом это грандиозный успех. Его автором является хорватский специалист Нико Ковач. Для него финальный матч имеет особое значение — ведь соперником «Айнтрахта» будет «Бавария», которую через пару месяцев Ковачу тренировать.
История занятная хотя бы потому, что не думать в таком случае о завтрашнем дне просто невозможно. И если «Бавария» разгромит «Айнтрахт», предположим, 5:0, это нанесет удар по самолюбию Ковача и будет означать, что он не такой уж волшебник, каким его себе представляли Ули Хенесс и
Еще один немаловажный вопрос: в какой футбол будет играть «Бавария» Ковача? В «Айнтрахте» совершенно неважно, за счет чего команда добивается нужного ей результата. Учитывая скромные возможности состава, требовать от тренера зрелищного и атакующего футбола было бы глупо. Поэтому Ковач не стесняется оборонительной схемы и агрессивной манеры игры в защите. В прошлом сезоне (первом для Ковача во «Франкфурте) все мысли его футболистов были связаны с тем, как бы не пропустить. И это приносило результат — долгое время команда шла в зоне еврокубков, но к весне с треском провалилась и опустилась в нижнюю часть таблицы.
Сезон нынешний для «Айнтрахта» получился более цельным. Потратив копейки на трансферном рынке, команда неплохо укрепилась — усилила атаку, фланги и опорную зону. И дела пошли в гору. Плюс при Коваче практически все игроки начали прогрессировать. Для молодых — Вольфа, Алле, Ребича и Йовича — текущий сезон, однозначно, лучший в карьере, а для ветеранов —
Важнейшим критерием при выборе нового главного тренера «Баварии» было знание немецкого. И, по всей видимости, баварское прошлое. Нико Ковач вместе с братом Робертом, являющимся его помощником, родились в Германии и в начале нулевых играли за мюнхенский клуб (вместе с Хасаном Салихамиджичем, кстати, нынешним спортдиром клуба). Не были в его составе примами, но оставили о себе добрую память. И все же существует определенная доля риска в этом назначении. Ковач еще не руководил командой уровня Лиги чемпионов, не знает, каково это распределять силы игроков по ходу перегруженного сезона, и не выигрывал титулов как тренер. И слабо верится, что 19 мая, в Берлине, в финале кубка ему удастся взять свой первый трофей. Впрочем, в следующем сезоне можно будет восполнить этот пробел, уже с «Баварией». Если все пойдет гладко, конечно.