Самая влиятельная женщина мирового футбола — кто она?
В «Манчестер Юнайтед» новый операционный директор.
В «Манчестер Юнайтед» новый операционный директор.
В менеджерском составе «МЮ» изменения. Клуб в ближайшее время объявит о назначении Коллетт Рош на должность операционного директора. Это будет первый случай в истории британского клуба, когда женщина занимает настолько высокую должность. Рош будет фактически вторым по важности руководителем клуба, подчиняясь только Эду Вудворду. С 2014 года в руководстве «Манчестер Юнайтед» значится Дарси Глейзер. Но она не занимается непосредственно управленческими функциями. Рош станет лишь 9-й женщиной, работающей директором в футбольном клубе Англии. Это с учётом всех профессиональных лиг.
Опыт работы в Ford и Siemens
Она родилась в рабочей семье, но вспоминает, что родители никогда не ограничивали её желания и амбиции. «Предел — только небо», — вспоминает она выражение, которое часто повторяли дома. Девушка закончила Ланкастерский университет по специальности «Управление бизнесом».
В резюме Рош сразу несколько всемирно известных компаний. Одним из первых мест работы был Ford Motor Company. «Я пришла туда сразу после университета, это было крещение огнем. Все слишком серьезно и слишком сложно. Там я быстро поняла, что важны знания и опыт, но ещё важнее — умение выстраивать отношения с людьми», — рассказывала Коллетт в интервью The Cheshire Magazine.
В 25 лет она вышла замуж, вернулась на
Одна из 100 самых влиятельных женщин региона
Потому что это один из самых перспективных и эффективных менеджеров если не Англии, то её северной части. К 43 годам она занимает ключевые должности сразу в нескольких организациях.
Рош входит в состав членов правления проекта Northern Powerhouse, суть которого в комплексе мер для экономического развития северных городов страны. В программу попали Манчестер, Ливерпуль, Лидс, Шеффилд, Халл и Ньюкасл. Также Рош — среди директоров пивоварни JW Lees, владеющей 140 пабами на
В прошлом году Коллетт вошла в топ-100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин по версии журнала Greater Manchester.
Она может переименовать «Олд Траффорд»
Под ответственность нового операционного директора попадут все аспекты деятельности «Юнайтед», связывающие футбол и коммерцию. Она будет контролировать состояние и развитие инфраструктуры клуба, формировать и регулировать билетную программу, вести переговоры с ключевыми текущими и потенциальными спонсорами. Именно от Рош будет зависеть возможность принятия исторического решения о возможном переименовании стадиона «Олд Траффорд» в коммерческих целях. По предварительным оценкам это может приносить «Манчестер Юнайтед» до 30 млн евро в сезон.
Почему Рош будет самой могущественной?
«Манчестер Юнайтед» — один из самых популярных, влиятельных и дорогих клубов мира. Прошлым летом Forbes оценил англичан в $ 3,69 млрд. 676 млн евро доходов за прошлый год. Самый популярный клуб на главном рынке мира — китайском, согласно отчёту Red Card.
Сейчас неофициальный статус самой влиятельной женщины мирового футбола у Марии Грановской, фактически управляющей всеми делами «Челси». Но синие по всем ключевым параметрам уступают «Манчестер Юнайтед».