Самая влиятельная женщина мирового футбола — кто она?

Источник: twitter.com/colletteroche

В менеджерском составе «МЮ» изменения. Клуб в ближайшее время объявит о назначении Коллетт Рош на должность операционного директора. Это будет первый случай в истории британского клуба, когда женщина занимает настолько высокую должность. Рош будет фактически вторым по важности руководителем клуба, подчиняясь только Эду Вудворду. С 2014 года в руководстве «Манчестер Юнайтед» значится Дарси Глейзер. Но она не занимается непосредственно управленческими функциями. Рош станет лишь 9-й женщиной, работающей директором в футбольном клубе Англии. Это с учётом всех профессиональных лиг.

Опыт работы в Ford и Siemens

Она родилась в рабочей семье, но вспоминает, что родители никогда не ограничивали её желания и амбиции. «Предел — только небо», — вспоминает она выражение, которое часто повторяли дома. Девушка закончила Ланкастерский университет по специальности «Управление бизнесом».

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В резюме Рош сразу несколько всемирно известных компаний. Одним из первых мест работы был Ford Motor Company. «Я пришла туда сразу после университета, это было крещение огнем. Все слишком серьезно и слишком сложно. Там я быстро поняла, что важны знания и опыт, но ещё важнее — умение выстраивать отношения с людьми», — рассказывала Коллетт в интервью The Cheshire Magazine.



В 25 лет она вышла замуж, вернулась на северо-запад Англии, где купила дом. Там же нашла работу в Siemens. Сейчас у неё две дочери подросткового возраста. «Я практически не отвлекалась от работы, совмещая её с воспитанием детей и домашними заботами. Составляя список дел, я не делю их на рабочие и домашние. Просто пишу, что надо сделать», — объясняет Рош.

Одна из 100 самых влиятельных женщин региона

Потому что это один из самых перспективных и эффективных менеджеров если не Англии, то её северной части. К 43 годам она занимает ключевые должности сразу в нескольких организациях.

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Во-первых, работает исполнительным директором в Manchester Airports Group. «Конечно, это непросто — управлять одним из самых загруженных аэропортов в Великобритании и гарантировать безопасность для тех 26 миллионов пассажиров, ежегодно проходящих через наши двери. Но это правда удивительная работа. Мы обеспечиваем более 22 000 рабочих мест, влияем на экономическое состояние региона. Круто быть частью чего-то настолько хорошего».

Рош входит в состав членов правления проекта Northern Powerhouse, суть которого в комплексе мер для экономического развития северных городов страны. В программу попали Манчестер, Ливерпуль, Лидс, Шеффилд, Халл и Ньюкасл. Также Рош — среди директоров пивоварни JW Lees, владеющей 140 пабами на Северо-Западе Англии и в Уэльсе.

В прошлом году Коллетт вошла в топ-100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин по версии журнала Greater Manchester.

Она может переименовать «Олд Траффорд»

Под ответственность нового операционного директора попадут все аспекты деятельности «Юнайтед», связывающие футбол и коммерцию. Она будет контролировать состояние и развитие инфраструктуры клуба, формировать и регулировать билетную программу, вести переговоры с ключевыми текущими и потенциальными спонсорами. Именно от Рош будет зависеть возможность принятия исторического решения о возможном переименовании стадиона «Олд Траффорд» в коммерческих целях. По предварительным оценкам это может приносить «Манчестер Юнайтед» до 30 млн евро в сезон.

Почему Рош будет самой могущественной?

«Манчестер Юнайтед» — один из самых популярных, влиятельных и дорогих клубов мира. Прошлым летом Forbes оценил англичан в $ 3,69 млрд. 676 млн евро доходов за прошлый год. Самый популярный клуб на главном рынке мира — китайском, согласно отчёту Red Card.

Любой, кто управляет настолько значимым клубом, влияет на огромное количество процессов в футболе. Действия Рош будут задавать тренды на весь мир. Любое её решение на работе будет стоить минимум сотни тысяч евро доходов или убытков.