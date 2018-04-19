Итальянский мальчик умышленно промахнулся с пенальти

Во встрече «Априлья» — «Латина» судья назначил пенальти в ворота «Латины». 13-летний Николо Франческотти, игрок «Априльи», посчитал, что арбитр ошибся, увидев фол на нем, поэтому в духе фэйр-плей умышленно пробил мимо.



В этот момент счет был 2:0 в пользу «Априльи».



За этот поступок Николо похлопали игроки и зрители на трибунах.