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Итальянский мальчик умышленно промахнулся с пенальти
Интересный эпизод случился в итальянском детском футболе.
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Интересный эпизод случился в итальянском детском футболе.
Во встрече «Априлья» — «Латина» судья назначил пенальти в ворота «Латины». 13-летний Николо Франческотти, игрок «Априльи», посчитал, что арбитр ошибся, увидев фол на нем, поэтому в духе
В этот момент счет был 2:0 в пользу «Априльи».
За этот поступок Николо похлопали игроки и зрители на трибунах.