«Лацио» обыграл «Фиорентину»: в матче было семь голов и два удаления

Римляне по ходу встречи уступали со счетом 0:2. У проигравших хет-трик оформил Жордан Верету. В составе победителей дубль оформил полузащитник Луис Альберто, по разу отличились хавбек Фелипе Андерсон и защитник Мартин Касерес.



На седьмой минуте встречи был удален вратарь фиалок Марко Спортьелло. Спустя еще семь минут прямую красную карточку заработал полузащитник «Лацио» Алессандро Мурджа.



«Лацио» набрал 64 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Фиорентина» с 51 очком располагается на девятой позиции.