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00:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лацио» обыграл «Фиорентину»: в матче было семь голов и два удаления

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде обыграл «Фиорентину» со счетом 4:3.

Источник: Reuters

Римляне по ходу встречи уступали со счетом 0:2. У проигравших хет-трик оформил Жордан Верету. В составе победителей дубль оформил полузащитник Луис Альберто, по разу отличились хавбек Фелипе Андерсон и защитник Мартин Касерес.

На седьмой минуте встречи был удален вратарь фиалок Марко Спортьелло. Спустя еще семь минут прямую красную карточку заработал полузащитник «Лацио» Алессандро Мурджа.

«Лацио» набрал 64 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Фиорентина» с 51 очком располагается на девятой позиции.

Фиорентина 3:4
Первый тайм: 2:2
Лацио
18.04.2018, 21:45 основной раунд: 33-й тур Artemio Franchi
Главные тренеры
Стефано Пиоли Симоне Индзаги
Голы
16′ Жордан Верету 17
31′ Жордан Верету 17
54′ Жордан Верету 17
18 Ромеро Луис Альберто 39′
22 Мартин Касерес (Р. Луис Альберто) 45′
10 Перейра Гомес Фелипе Андерсон (А. Марушич) 69′
18 Ромеро Луис Альберто (А. Марушич) 73′
Составы
7′ Марко Спортьелло 57
Кристиано Бираги 3
Никола Миленкович 4
74′ Херман Пеццела 20
Витор Угу 31
Бриан Дабо 14
45+4′ Жордан Верету 17
82′ Федерико Кьеза 25
9′ Валентен Эйсерик 10
Бартломей Дронговски 97
70′ Джованни Симеоне 9
Диего Фальчинелли 11
79′ Жил Диаш 28
Риккардо Сапонара 8
1 Томас Стракоша
22 Мартин Касерес
27 Луис Фелипе 27′
77 Адам Марушич
6 Пеззини Лейва Лукас
18 Ромеро Луис Альберто 84′
21 Сергей Милинкович-Савич
96 Алессандро Мурджа 14′
3 Стефан де Фрай 25′
10 Перейра Гомес Фелипе Андерсон
5 Джордан Лукаку 72′
19 Сенад Лулич
17 Чиро Иммобиле 88′
20 Фелипе Кайседо
Статистика
3 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 1
13 Удары (всего) 17
6 Удары в створ 8
0 Угловые 8
17 Фолы 14
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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