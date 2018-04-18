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00:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» сократил отставание от «Ювентуса» до четырёх очков

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Кротоне» в матче 33-го тура итальянской Серии А.

Источник: Reuters

На 16-й минуте Алекс Сандро вывел туринскую команду вперёд, однако в середине второго тайма Симеон Нванкво сравнял счёт.

«Наполи», ведущий погоню за «Ювентусом», на своём поле переиграл «Удинезе» — 4:2. Голами в составе неаполитанской команды отметились Лоренцо Инсинье, Рауль Альбиоль, Аркадиуш Милик и Лорензо Тонелли, за гостей забивали Якуб Янкто и Сванте Ингельссон.

Благодаря этой победе и осечке «Ювентуса» «Наполи» сократил отставание от лидирующих в таблице туринцев (85 очков) до четырёх баллов.

Наполи 4:2
Первый тайм: 1:1
Удинезе
18.04.2018, 21:45 основной раунд: 33-й тур San Paolo
Главные тренеры
Маурицио Сарри Массимо Оддо
Голы
45+2′ Лоренцо Инсинье 24
64′ Рауль Альбиоль 33
70′ Аркадиуш Милик 99
75′ Лоренцо Тонелли 62
14 Якуб Янкто 41′
13 Сванте Ингельссон 55′
Составы
Хосе Мануэль Пепе Рейна 25
90+1′ Мариу Руй 6
Эльсеид Хюсай 23
Рауль Альбиоль 33
Лоренцо Тонелли 62
Петр Зелиньски 20
Амаду Диавара 42
Лоренцо Инсинье 24
57′ Марек Хамшик 17
Дрис Мертенс 14
82′ Хосе Кальехон 7
Марко Рог 30
73′ Аркадиуш Милик 99
Маркес Лоурейру Аллан 5
1 Альбано Биссарри
3 Самир
11 Франческо Дзампано
17 Брам Найтинк
13 Сванте Ингельссон
72 Антонин Барак
99 Андрия Балич
18 Стипе Перица
5 Данилу Ларанжейра 76′ 35′
10 Родриго де Пауль
97 Джузеппе Пеццелла 68′
53 Али Аднан 90+1′
14 Якуб Янкто 77′
27 Сильван Видмер
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 19
9 Удары в створ 5
8 Угловые 7
7 Фолы 13
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Джанпаоло Кальварезе (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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