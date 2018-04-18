Четыре ведущих канала "Матч ТВ" были выбраны для съемок на обложку летнего номера Playboy.
«Наполи» сократил отставание от «Ювентуса» до четырёх очков
«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Кротоне» в матче 33-го тура итальянской Серии А.
«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Кротоне» в матче 33-го тура итальянской Серии А.
На 16-й минуте Алекс Сандро вывел туринскую команду вперёд, однако в середине второго тайма Симеон Нванкво сравнял счёт.
«Наполи», ведущий погоню за «Ювентусом», на своём поле переиграл «Удинезе» — 4:2. Голами в составе неаполитанской команды отметились Лоренцо Инсинье, Рауль Альбиоль, Аркадиуш Милик и Лорензо Тонелли, за гостей забивали Якуб Янкто и Сванте Ингельссон.
Благодаря этой победе и осечке «Ювентуса» «Наполи» сократил отставание от лидирующих в таблице туринцев (85 очков) до четырёх баллов.
|Маурицио Сарри
|Массимо Оддо
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|19
|9
|Удары в створ
|5
|8
|Угловые
|7
|7
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Джанпаоло Кальварезе (Италия)