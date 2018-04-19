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00:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Айнтрахт» вышел в финал Кубка Германии, где сыграет с «Баварией»

«Айнтрахт» из Франкфурта стал вторым финалистом Кубка Германии, обыграв «Шальке-04».

Источник: AFP 2018

Встреча, которая проходила в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена», завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал сербский нападающий Лука Йович, который поразил ворота хозяев на 75-й минуте. «Айнтрахт» заканчивал матч вдесятером, поскольку на 81-й минуте с поля был удалён полузащитник Желсон Фернандеш.

Первым финалистом Кубка Германии стала «Бавария», которая разгромила на выезде леверкузенский «Байер» (6:2). Таким образом, в решающем поединке мюнхенская команда встретится с «Айнтрахтом».

Наставник франкфуртцев Нико Ковач летом станет главным тренером «Баварии».

Финал Кубка Германии запланирован на 19 мая.

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