Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
«Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Борнмут»
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Борнмутом» в матче 35-го тура английской
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Борнмутом» в матче 35-го тура английской
Первый мяч был забит на 28-й минуте защитником Крисом Смоллингом. Во втором тайме укрепить преимущество удалось бельгийскому форварду Ромелу Лукаку, который забил с подачи Поля Погба.
«Манчестер Юнайтед» набрал 74 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице английской
|Борнмут
|
0:2
Первый тайм: 0:1
|Манчестер Юнайтед
|Эдди Хоуи
|Жозе Моуринью
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Грэм Скотт (Англия)