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00:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Борнмут»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Борнмутом» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Источник: Reuters

Первый мяч был забит на 28-й минуте защитником Крисом Смоллингом. Во втором тайме укрепить преимущество удалось бельгийскому форварду Ромелу Лукаку, который забил с подачи Поля Погба.

«Манчестер Юнайтед» набрал 74 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» (38) — на 11-м месте.

Борнмут 0:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
18.04.2018, 21:45 основной раунд: 35-й тур Vitality Stadium (Dean Court)
Главные тренеры
Эдди Хоуи Жозе Моуринью
Голы
12 Крис Смоллинг (Дж. Лингард) 28′
9 Ромелу Лукаку (П. Погба) 70′
Составы
Асмир Бегович 27
Саймон Фрэнсис 2
62′ Стив Кук 3
Натан Аке 5
Чарли Дэниэлс 11
49′ Льюис Кук 16
Каллум Уилсон 13
Райан Фрэйзер 24
68′ 75′ Эндрю Сермен 6
Дэн Гослинг 4
82′ Джошуа Кинг 17
Джермейн Дефо 18
56′ Джордон Айб 33
Лис Муссе 31
1 Давид де Хеа
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг 61′
23 Люк Шоу
36 Маттео Дармиан
27 Маруан Феллаини
11 Антони Марсьяль
19 Маркус Рэшфорд
6 Поль Погба 80′
17 Дэйли Блинд
21 Андер Агуэра Эррера 72′
31 Неманья Матич
14 Джесси Лингард 62′
9 Ромелу Лукаку
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
2 Удары в створ 4
8 Угловые 5
9 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Грэм Скотт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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