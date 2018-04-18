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22:08 (мск), источник: БЕЛТА

Новым главным тренером солигорского «Шахтера» стал Сергей Ташуев

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером солигорского футбольного клуба «Шахтер» стал Сергей Ташуев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

«По соглашению сторон прекращено сотрудничество с главным тренером основной команды Мареком Зубом. Вместе с ним “Шахтер” покидают тренеры Сергей Подпалый, Рудольф Дюверне, а также заместитель директора по спортивной работе и развитию Дмитрий Хохлов. Клуб благодарит их за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — проинформировали в пресс-службе. На собрании с командой руководство представило нового главного тренера. Им стал российский специалист Сергей Ташуев.

В сезоне 2015−2016 годов Сергей Ташуев работал с краснодарской «Кубанью».

Свой тренерский путь он начал в 1992 году. В разные годы специалист возглавлял такие команды, как «Салют-Энергия» (Белгород), «Краснодар», «Спартак-Нальчик», «Салют» (Белгород), «Металлург» (Донецк), «Анжи» (Махачкала).

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