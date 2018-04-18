Новым главным тренером солигорского «Шахтера» стал Сергей Ташуев

«По соглашению сторон прекращено сотрудничество с главным тренером основной команды Мареком Зубом. Вместе с ним “Шахтер” покидают тренеры Сергей Подпалый, Рудольф Дюверне, а также заместитель директора по спортивной работе и развитию Дмитрий Хохлов. Клуб благодарит их за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — проинформировали в пресс-службе. На собрании с командой руководство представило нового главного тренера. Им стал российский специалист Сергей Ташуев.