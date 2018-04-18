Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
«Шахтер» и «Динамо» сыграют в финале Кубка Украины по футболу
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Футболисты донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» пробились в финал Кубка Украины.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Футболисты донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» пробились в финал Кубка Украины.
«Шахтер» в полуфинальном матче в среду обыграл в Харькове «Мариуполь» со счетом 5:1. В составе донецкой команды дубль оформил Тайсон (8-я и 45-я минуты), также отличились Марлос (38), Оларенваджу Кайоде (74) и Иван Петряк (81). У гостей мяч забил Игорь Тищенко (22).
Динамовцы в другой полуфинальной встрече победили на выезде «Днепр-1» со счетом 4:1. У победителей мячи забили Виктор Цыганков (28), Владимир Шепелев (38), Артем Беседин (44) и Беньямин Вербич (67). У хозяев отличился Игорь Когут (58).
Финал Кубка Украины пройдет 9 мая.