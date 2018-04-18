Член совета ФИФА Констант Омари арестован в Конго по подозрению в коррупции

Омари, являющийся также президентом Футбольной федерации Конго, был арестован во вторник вечером в Киншасе вместе с двумя другими официальными лицами федерации и чиновником министерства спорта. Все они были допрошены по подозрению в хищении денег, предоставленных федерации правительством Конго для финансирования национальной сборной страны и различных конголезских клубов, выступающих в соревнованиях на территории Африки.