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19:27 (мск), источник: Р-Спорт

Член совета ФИФА Констант Омари арестован в Конго по подозрению в коррупции

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Член совета ФИФА, вице-президент Африканской конфедерации футбола (CAF) 60-летний Констант Омари арестован в Конго по подозрению в коррупции, сообщает АП.

Источник: AFP 2018

Омари, являющийся также президентом Футбольной федерации Конго, был арестован во вторник вечером в Киншасе вместе с двумя другими официальными лицами федерации и чиновником министерства спорта. Все они были допрошены по подозрению в хищении денег, предоставленных федерации правительством Конго для финансирования национальной сборной страны и различных конголезских клубов, выступающих в соревнованиях на территории Африки.

Также для допроса разыскивается президент Олимпийского комитета Конго, который находится в бегах.

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