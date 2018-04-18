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19:32 (мск), источник: ТАСС

Бывший вратарь сборной Бразилии Жулио Сезар объявил о завершении карьеры футболиста

ТАСС, 18 апреля. Бывший голкипер сборной Бразилии по футболу, выступающий за «Фламенго» Жулио Сезар объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Встреча 2-го тура чемпионата Бразилии между «Фламенго» и «Атлетико Минейро», которая пройдет 21 апреля, станет для 38-летнего Жулио Сезара последней в карьере.

«Думаю, последняя игра будет для меня замечательной, этим завершится огромный этап моей жизни. Последние 20 лет превзошли мои детские мечты, даже будучи ребенком я не представлял себе такую карьеру. В субботнем матче я отдам дань тем, кто помог мне достичь всего в футболе — команде “Фламенго” и ее болельщикам. Последние три месяца в родной команде были потрясающими, я снова вернулся в молодость, а несколько недель назад мой партнер Винисиус решил остаться во “Фламенго” до конца сезона, чтобы перенять мой опыт, это меня тронуло», — сказал Жулио Сезар.

Жулио Сезар начал свою карьеру в 1997 году во «Фламенго», за который провел 130 матчей и пропустил 141 гол. В 2005 году он перешел в итальянский «Интер», в составе которого в сезоне-2009/10 стал победителем Лиги чемпионов, а также был назван лучшим вратарем турнира, после этого футболист играл за английский «Куинз Парк Рейнджерс», канадский «Торонто» и португальскую «Бенфику», в январе 2018 года он вернулся во «Фламенго». Всего за свою карьеру Жулио Сезар четырежды становился победителем чемпионата Италии, трижды — обладателем Кубка, вместе с «Интером» выиграл клубный чемпионат мира, он также три раза становился чемпионом Португалии.

В составе сборной Бразилии Жулио Сезар дебютировал в июле 2004 года в матче против команды Чили на победном для бразильцев Кубке Америки (1:0). Всего он сыграл за сборную 87 матчей, это третий результат в истории среди вратарей, больше него игр провели только Клаудио Таффарел (101) и Жилмар (94). В полуфинале чемпионата мира 2014 года хозяйка турнира команда Бразилии уступила немцам со счетом 1:7, Жулио Сезар установил рекорд по количеству пропущенных голов в одном матче за национальную команду (7), всего за сборную он пропустил 70 голов. После окончания ЧМ-2014 объявил об уходе из сборной Бразилии.

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