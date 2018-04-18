«Я нанес Швецию на карту». Ибрагимович пришел на шоу Джимми Киммела
Новичок «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович становится все популярнее в США. Недавно футболист побывал на одном из самых популярных шоу страны — шоу Джимми Киммела.
Новичок «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович становится все популярнее в США. Недавно футболист побывал на одном из самых популярных шоу страны — шоу Джимми Киммела.
— Пару последних лет я думал о
— Вы из Швеции, но на шведа не
— Шведы слишком скромные, я не такой.
— Поэтому вас попросили покинуть страну?
— Нееет. Я не самый обычный швед, но я нанес Швецию на карту.
— Вы забили гол в первом же матче. Выходя на замену, думали о том, что забьете?
— У меня был такой образ в голове. Знаю, что в
— Вы удивлены, что вас везде узнают в США? Не только в
— Мне говорили: не волнуйся, в