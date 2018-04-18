«Я нанес Швецию на карту». Ибрагимович пришел на шоу Джимми Киммела

— Пару последних лет я думал о Лос-Анджелесе. И я хотел сделать жителям этого города подарок… Я думал-думал об этом и однажды понял: я должен подарить им себя. Так что — пожалуйста.



— Вы из Швеции, но на шведа не очень-то похожи?



— Шведы слишком скромные, я не такой.



— Поэтому вас попросили покинуть страну?



— Нееет. Я не самый обычный швед, но я нанес Швецию на карту.



— Вы забили гол в первом же матче. Выходя на замену, думали о том, что забьете?



— У меня был такой образ в голове. Знаю, что в Лос-Анджелесе бывают землетрясения, но вот это было вызвано мной, когда я приземлился в городе. Я хотел громко объявить о себе. У всех фильмов хорошее начало, верно?



— Вы удивлены, что вас везде узнают в США? Не только в Лос-Анджелесе — в Чикаго тоже было какое-то безумие.



— Мне говорили: не волнуйся, в Лос-Анджелесе ты сможешь спокойно ходить по улицам. Но с первого же дня все меня узнают. Но в этом виноват я сам: когда играешь в таком стиле, как я, так и будет происходить, — рассказал Ибрагимович.