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17:29 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Инфантино объявил о проекте по реформированию клубного чемпионата мира

ТАСС, 18 апреля. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о планах по реформированию чемпионата мира среди клубов и его проведению вместо Кубка конфедераций. Об этом сообщает французская радиостанция BFMTV.

Источник: Reuters

Согласно письму, которое Инфантино отправил всем главам футбольных конфедераций, клубный ЧМ в новом формате будет проводиться каждые четыре года начиная с 2021 года и будет проходить во временные сроки Кубка конфедераций, который в последний раз проходил в России в 2017 году. Таким образом, Кубок конфедераций больше проводиться не будет.

Чемпионат мира среди клубов будет проходить в течение 18 дней, время его проведения не будет мешать календарю национальных чемпионатов в большинстве стран. ФИФА приступила к реформе клубного чемпионата мира из-за отсутствия привлекательности турнира как со спортивной точки зрения, так и ввиду отсутствия экономических выгод.

Несмотря на то, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) планируют создать в своей региональной зоне Лигу наций, ФИФА надеется, что все конфедерации одобрят проект будущего турнира. Финансированием соревнований займется консорциум частных инвесторов, которые готовы вложить в проект около $25 млрд в период с 2021 по 2033 год.

Клубный чемпионат мира по футболу — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, а начиная с 2005 года проводится каждый год. Последний раз соревнования проходили в ОАЭ и завершились победой испанского «Реала», который в решающем матче победил бразильский «Гремио» (1:0).

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