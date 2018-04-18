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17:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» и «Тобол» вышли в четвертьфинал Кубка Казахстана

Завершились еще два матча 1/8 финала Кубка Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

Футболисты «Атырау» в гостях обыграли уральский «Акжайык» — 1:0. Победный гол «нефтяников» забил сербский полузащитник Новица Максимович, который точно реализовал пенальти на 66-й минуте.

Костанайский «Тобол» в домашнем матче победил «Жетысу» — 1:0. Единственный гол на 65-й минуте с пенальти забил нападающий Бауыржан Турысбек.

Ранее в четвертьфинал Кубка Казахстана вышли «Кайрат», «Махтаарал», «Кайсар», «Ордабасы» и «Шахтер».

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