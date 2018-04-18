«Астана» проиграла клубу первой лиги и вылетела из Кубка Казахстана

Игра проходила поселке Атакент Южно-Казахстанской области и завершилась со счетом 3:1.

На 42-й минуте счет открыл полузащитник Галымжан Ермурзаев, а на 57-й у «Махтаарала» отличился нападающий Аскар Абутов, а на 80-й — форвард Ельмар Набиев. Футболисты «Астаны» в конце смогли забить мяч престижа, автором которого на 86-й минуте стал 17-летний Владислав Прокопенко, уже игравший в КПЛ.

В этом матче «Астана» играла футболистами из молодежной команды, которая выступает во второй лиге. А «Махтаарал» выступает в первой лиге — в прошлом сезоне команда заняла в турнире четвертое место, но затем уступила «Акжайыку» в стыковом матче за право сыграть в премьер-лиге.