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17:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» проиграла клубу первой лиги и вылетела из Кубка Казахстана

Футболисты «Астаны» проиграли «Маахтаралу» в матче 1/8 финала Кубка Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила поселке Атакент Южно-Казахстанской области и завершилась со счетом 3:1.

На 42-й минуте счет открыл полузащитник Галымжан Ермурзаев, а на 57-й у «Махтаарала» отличился нападающий Аскар Абутов, а на 80-й — форвард Ельмар Набиев. Футболисты «Астаны» в конце смогли забить мяч престижа, автором которого на 86-й минуте стал 17-летний Владислав Прокопенко, уже игравший в КПЛ.

В этом матче «Астана» играла футболистами из молодежной команды, которая выступает во второй лиге. А «Махтаарал» выступает в первой лиге — в прошлом сезоне команда заняла в турнире четвертое место, но затем уступила «Акжайыку» в стыковом матче за право сыграть в премьер-лиге.

Отметим, что «Астана» второй год подряд вылетает в 1/8 финала Кубка Казахстана после поражения от клуба первой лиге. В 2017 году столичный клуб проиграл «Жетысу».

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