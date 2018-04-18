Забывай свои корни. Ни одного воспитанника в основе «Барселоны»

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Резкий спад количества собственных выпускников, этакая академическая задолженность «Ла Масии» — знаменитой футбольной школы «Барселоны», — о которой мы уже писали прошлым летом, накануне была явлена во всей своей полноте: впервые за 16 лет на поле в матче чемпионата Испании в основном составе сине-гранатовых не нашлось места ни одному воспитаннику каталонского клуба. Путь от реализованной мечты Луи ван Гала — голландский тренер в 2000 году пожелал однажды увидеть «Барсу», полностью укомплектованную доморощенными футболистами, — до полной ее противоположности занял 5 с половиной лет: от ноября 2012-го, когда целый час игрового времени в матче ла лиги против «Леванте» на поле провели 11 игроков, закончивших «Ла Масию», до апреля 2018-го, когда стартовый свисток во встрече с «Сельтой» не застал на газоне стадиона «Балаидос» ни одного сине-гранатового выпускника. С очень большой натяжкой таковым мог бы считаться Денис Суарес, но все же за его спиной, в первую очередь, школы «кельтов» из Виго и «Манчестер Сити».

РОТАЦИЯ ВАЛЬВЕРДЕ

Стоит сразу оговориться — это не диверсия, не трагедия и не крах всех сине-гранатовых надежд на систему собственной подготовки футболистов. Да, воспитанников «Ла Масии» в первой команде с каждым годом все меньше, это правда: сейчас, к примеру, их осталось пятеро — Месси, Иньеста, Пике, Бускетс и Роберто; шестой, Рафа Алькантара, до конца июня играет в «Интере» на правах аренды. Будь матч посерьезнее, всю названную пятерку мы бы увидели на поле, как это и происходило на протяжении большей части сезона. Причина столь удивительного события проста: Вальверде важно было провести ротацию и дать отдохнуть основным игрокам перед финалом Кубка Испании, который пройдет в ближайшую субботу — в Мадриде «Барса» сразится с «Севильей». Именно поэтому Бускетс, Иньеста и Пике не полетели с командой в Виго вовсе, а Месси и Роберто остались в запасе. Они, кстати, появились на поле во втором тайме, правда Роберто провел в игре всего 10 минут, после чего был удален за то, что руками схватил убегавшего от него Аспаса.

ВСПОМИНАЯ РЕШАКА

И все же болельщикам — особенно каталонским — непривычно было смотреть на стартовый состав «Барселоны» без единого выпускника сине-гранатовой академии: тер Штеген, Динь, Фермален, Мина, Семеду, Паулинью, Коутинью, Гомеш, Денис Суарес, Дембеле и Алькасер. Напомним, последний раз подобное происходило в сезоне-2001/02 — 6 апреля 2002-го в Бильбао на игру с «Атлетиком» вышел следующий состав: Бонано, Райцигер, Кристанваль, Абелардо, Коко, Рошембак, Коку, Луис Энрике, Ривалдо, Савиола и Овермарс. Тренировал «Барсу» в то время Карлес Решак, и каталонцы находились ровно посередине одного из самых безрадостных моментов своей истории — последнее их чемпионство датировалось 1999 годом, а следующее должно было прийти лишь в 2005-м.