Рассказ о непростой судьбе главного тренера сборной Колумбии по футболу.
«Барселона» может стать чемпионом Испании в матче с «Реалом»
Каталонский клуб должен набрать 6 очков в двух ближайших матчах, чтобы досрочно выиграть Ла Лигу.
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Каталонский клуб должен набрать 6 очков в двух ближайших матчах, чтобы досрочно выиграть Ла Лигу.
29 апреля «Барселона» в гостях сыграет с «Депортиво», а 6 мая примет на «Камп Ноу» мадридский «Реал». В случае, если каталонцы выиграют оба матча, то они наберут 89 очков и станут недосягаемы для «Атлетико».
У команды Диего Симеоне сейчас 71 очко, но даже если она выиграет оставшиеся 6 матчей и наберет 89 очков, то не сможет опередить «Барсу», потому что уступает ей по личным встречам.
Отметим, что 21 апреля «Барселоне» предстоит еще сыграть финал Кубка Испании с «Севильей».