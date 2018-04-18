«Барселона» может стать чемпионом Испании в матче с «Реалом»

Источник: Reuters

29 апреля «Барселона» в гостях сыграет с «Депортиво», а 6 мая примет на «Камп Ноу» мадридский «Реал». В случае, если каталонцы выиграют оба матча, то они наберут 89 очков и станут недосягаемы для «Атлетико».

У команды Диего Симеоне сейчас 71 очко, но даже если она выиграет оставшиеся 6 матчей и наберет 89 очков, то не сможет опередить «Барсу», потому что уступает ей по личным встречам.