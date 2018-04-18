Рассказ о непростой судьбе главного тренера сборной Колумбии по футболу.
Названа символическая сборная сезона в АПЛ по версии футболистов
Стали известны имена футболистов, вошедших в символическую сборную английской
Стали известны имена футболистов, вошедших в символическую сборную английской
Команда года в
Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кайл Уолкер, Николас Отаменди (оба — «Манчестер Сити»), Ян Вертонген («Тоттенхэм Хотспур»), Маркос Алонсо («Челси»), Давид Сильва, Кевин Де Брёйне (оба — «Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).