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13:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Названа символическая сборная сезона в АПЛ по версии футболистов

Стали известны имена футболистов, вошедших в символическую сборную английской Премьер-лиги нынешнего сезона по версии игроков чемпионата, сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной ассоциации (PFA).

Источник: Reuters

Команда года в Премьер-лиге по версии футболистов:

Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кайл Уолкер, Николас Отаменди (оба — «Манчестер Сити»), Ян Вертонген («Тоттенхэм Хотспур»), Маркос Алонсо («Челси»), Давид Сильва, Кевин Де Брёйне (оба — «Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

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