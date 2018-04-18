«Кайрат» победил «Окжетпес» в матче с восемью голами в Кубке Казахстана

В Кокшетау алматинцы прибыли без легионеров и ряда казахстанских лидеров, усилена «молодежка» была Владимиром Плотниковым, Елдосом Ахметовым, Магомедом Парагульговым, Георгием Жуковым, Бауыржаном Исламханом, Александром Соколенко и Яном Вороговским. Испанец Карлос Алос также остался в Алматы, руководил командой Андрей Карпович.

Счет на пятой минуте ударом с пенальти открыл Бауыржан Исламхан, сравнял его в концовке тайма блестящим ударом Артем Касьянов, на перерыв команды ушли в равном положении.

На старте второй половины отметился Казбек Гетериев, прошло не так долго, и Магомед Парагульгов вновь уровнял шансы на успех. Второй пенальти реализовал Исламхан, но в скором времени Ренат Абдулин вновь принес надежду своей команду. Слово снова взял Исламхан, накрутив соперника, он издали пробил под перекладину, вратарь был бессилен, а итог в компенсированное время подвел Вячеслав Швырев.