«Кайрат» победил «Окжетпес» в матче с восемью голами в Кубке Казахстана
В матче 1/8 финала Кубка Казахстана кокшетауский «Окжетпес» принимал алматинский «Кайрат», пишет Sports.kz.
В матче 1/8 финала Кубка Казахстана кокшетауский «Окжетпес» принимал алматинский «Кайрат», пишет Sports.kz.
В Кокшетау алматинцы прибыли без легионеров и ряда казахстанских лидеров, усилена «молодежка» была Владимиром Плотниковым, Елдосом Ахметовым, Магомедом Парагульговым, Георгием Жуковым, Бауыржаном Исламханом, Александром Соколенко и Яном Вороговским. Испанец Карлос Алос также остался в Алматы, руководил командой Андрей Карпович.
Счет на пятой минуте ударом с пенальти открыл Бауыржан Исламхан, сравнял его в концовке тайма блестящим ударом Артем Касьянов, на перерыв команды ушли в равном положении.
На старте второй половины отметился Казбек Гетериев, прошло не так долго, и Магомед Парагульгов вновь уровнял шансы на успех. Второй пенальти реализовал Исламхан, но в скором времени Ренат Абдулин вновь принес надежду своей команду. Слово снова взял Исламхан, накрутив соперника, он издали пробил под перекладину, вратарь был бессилен, а итог в компенсированное время подвел Вячеслав Швырев.
Таким образом, «Кайрат» переиграл «Окжетпес», став первым четвертьфиналистом Кубка Казахстана-2018.
Голы: Исламхан с пенальти 5 (0:1), Касьянов 36 (1:1), Гетериев 49 (2:1), Парагульгов 55 (2:2), Исламхан с пенальти 66 (3:2), Абдулин 68 (3:3), Исламхан 70 (3:4), Швырев 90+4 (3:5).