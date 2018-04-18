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12:50 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Форвард «Сельты» отпраздновал гол рукой в ворота «Барселоны»

30-летний нападающий «Сельты» Яго Аспас спас свою команду от поражения во встрече с лидером чемпионата Испании.

Аспас забил на 82-й минуте и сделал счет 2:2, но он отличился, подыграв себе рукой. Впрочем, форварда это не смутило, и он отпраздновал гол в ворота «Барселоны».

Главный судья Давид Борбалан не заметил игры рукой у футболиста «Сельты» и засчитал гол. Напомним, что видеоарбитров в чемпионате Испании нет.

Матч закончился вничью 2:2, «Барселона» продолжает лидировать в Ла Лиге.

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