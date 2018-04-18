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11:50 (мск), источник: ТАСС

Бразильский футболист Неймар планирует восстановиться от травмы к середине мая

ТАСС, 18 апреля. Игрок сборной Бразилии по футболу и французского ПСЖ Неймар планирует восстановится от травмы к середине мая. Об этом сообщил сам футболист, чьи слова приводит Globoesporte.

Источник: Reuters

В феврале во время матча 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0) Неймар получил растяжение связок голеностопного сустава и трещину пятой плюсневой кости. Позднее врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что футболист пропустит около трех месяцев.

«Это не точный прогноз, все зависит от того, что я буду делать, — сказал Неймар. — Но приблизительно я должен восстановится к 17 мая».

В настоящее время 26-летний футболист продолжает восстановление после травмы и находится под наблюдением врача ПСЖ. Если ожидаемые сроки восстановления окажутся верными, то Неймар пропустит остаток клубного сезона — последний тур чемпионата Франции будет сыгран 19 мая.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из испанской «Барселоны» за рекордные €222 млн. В текущем сезоне форвард провел 30 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 19 голевых передач.

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