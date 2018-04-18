Первые полуфиналы розыгрыша футбольного Кубка Беларуси состоятся в Борисове и Бресте

В 18.45 на поле «Борисов-Арены» выйдут футболисты БАТЭ и гродненского «Немана». На стадии ¼ финала кубкового турнира борисовчане дважды не без труда переиграли соперников из «Ислочи» с одинаковым счетом 2:1, а гродненской дружине довелось выйти на поле в связи с отказом от игр минского клуба «Крумкачы».

Во втором сегодняшнем поединке, который начнется в 20.45, нынешний обладатель Кубка страны брестское «Динамо» примет могилевский «Днепр». В четвертьфинале брестчане дважды победили футболистов «Слуцка» — 2:0 (дома) и 2:1 (в гостях), а могилевчане сумели одолеть по сумме двух встреч за счет выездного гола финалиста прошлого розыгрыша солигорский «Шахтер» — 1:3 (в гостях) и 2:0 (дома).