Первые полуфиналы розыгрыша футбольного Кубка Беларуси состоятся в Борисове и Бресте
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые полуфинальные матчи розыгрыша Кубка Беларуси по футболу состоятся сегодня в Борисове и Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые полуфинальные матчи розыгрыша Кубка Беларуси по футболу состоятся сегодня в Борисове и Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В 18.45 на поле «Борисов-Арены» выйдут футболисты БАТЭ и гродненского «Немана». На стадии ¼ финала кубкового турнира борисовчане дважды не без труда переиграли соперников из «Ислочи» с одинаковым счетом 2:1, а гродненской дружине довелось выйти на поле в связи с отказом от игр минского клуба «Крумкачы».
Во втором сегодняшнем поединке, который начнется в 20.45, нынешний обладатель Кубка страны брестское «Динамо» примет могилевский «Днепр». В четвертьфинале брестчане дважды победили футболистов «Слуцка» — 2:0 (дома) и 2:1 (в гостях), а могилевчане сумели одолеть по сумме двух встреч за счет выездного гола финалиста прошлого розыгрыша солигорский «Шахтер» — 1:3 (в гостях) и 2:0 (дома).
Оба сегодняшних матча телеканал «Беларусь 5» покажет в прямом эфире. Ответные встречи за выход в финал состоятся 2 мая в Гродно и Могилеве. Решающий поединок за почетный трофей пройдет 19 мая на могилевском стадионе «Спартак». В финале прошлого сезона брестское «Динамо» обыграло «Шахтер» в серии послематчевых пенальти.