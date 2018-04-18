Первые полуфиналы розыгрыша футбольного Кубка Беларуси состоятся в Борисове и Бресте

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии
СМИ: в России планируют ограничить права собственников жилья
Холли Берри поделилась упражнениями для точеной фигуры
Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Авангард К
Шинник
Футбол. Кубок России
18:30
Спартак М
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Беневенто
Аталанта
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив М
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Динамо М
Футбол. Премьер-лига
20:30
ЦСКА
Амкар
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Хетафе
Футбол. Сборные
02:30
Тринидад и Тобаго0
Панама1
Футбол. Зарубежный
21:45
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:45
СПАЛ
Кьево
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
17.04
Вильярреал2
Леганес1
Футбол. Зарубежный
17.04
Сельта2
Барселона2
Все события
«Динамо» отмечает 95-летие
Знаменитое общество было создано в 1923 году по распоряжению народного комиссара внутренних дел РСФСР Феликса Дзержинского, который и стал первым его председателем.
Кедми о возможном ударе США по ПВО РФ: "Бог в помощь, не завидую"
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ
В Британии связали проведение ЧМ-2018 в России с коррупцией
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
30Миранчуки, Фарфан, стандарты. Как «Локо» разбил «Динамо»
10:26 (мск), источник: БЕЛТА

Первые полуфиналы розыгрыша футбольного Кубка Беларуси состоятся в Борисове и Бресте

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые полуфинальные матчи розыгрыша Кубка Беларуси по футболу состоятся сегодня в Борисове и Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 18.45 на поле «Борисов-Арены» выйдут футболисты БАТЭ и гродненского «Немана». На стадии ¼ финала кубкового турнира борисовчане дважды не без труда переиграли соперников из «Ислочи» с одинаковым счетом 2:1, а гродненской дружине довелось выйти на поле в связи с отказом от игр минского клуба «Крумкачы».

Читайте также
Алексей Гаврилович: Из меня делают изверга и костолома, тогда как за всю карьеру я не заработал ни одной красной за грубую игру

Во втором сегодняшнем поединке, который начнется в 20.45, нынешний обладатель Кубка страны брестское «Динамо» примет могилевский «Днепр». В четвертьфинале брестчане дважды победили футболистов «Слуцка» — 2:0 (дома) и 2:1 (в гостях), а могилевчане сумели одолеть по сумме двух встреч за счет выездного гола финалиста прошлого розыгрыша солигорский «Шахтер» — 1:3 (в гостях) и 2:0 (дома).

Оба сегодняшних матча телеканал «Беларусь 5» покажет в прямом эфире. Ответные встречи за выход в финал состоятся 2 мая в Гродно и Могилеве. Решающий поединок за почетный трофей пройдет 19 мая на могилевском стадионе «Спартак». В финале прошлого сезона брестское «Динамо» обыграло «Шахтер» в серии послематчевых пенальти.

БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Неман
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Брс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Днепр Мгл
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Иосиф Кобзон госпитализирован в одну из клиник Москвы
Итальянской актрисе Клаудии Кардинале исполняется 80 лет
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ
В Британии связали проведение ЧМ-2018 в России с коррупцией
Отметил юбилей: Овечкин вернул «Вашингтон» в серию Кубка Стэнли
Россиянин номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ
РФС сменил главу департамента судейства за месяц до окончания ЧР
В Самаре пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать ЧМ-2018
МВД начало проверку по поводу расизма на матче Россия — Франция
Спорт-Экспресс
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
В России введут ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Страховые выплаты планируют делать только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь